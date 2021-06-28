الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل متهم بقتل عطار بطلق نارى فى الزيتون

القبض على عاطل
القبض على عاطل

تمكنت أجهزة الأمن في القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة من كشف غموض واقعة مقتل صاحب محل عطارة فى منطقة الزيتون، حيث كشفت التحريات التي جرت حول الواقعة، عن أن سبب الواقعة ثأر فى محل إقامة المتهم والمجني عليه بمحافظة أسيوط، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم ومعه آخر، بحوزتهما سلاح ناري.

تلقي البلاغ

تبلغ لقسم شرطة الزيتون، بقيادة المقدم كريم البحيري رئيس المباحث بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى، وبالانتقال والفحص عُثر على جثة صاحب محل عطارة، له معلومات جنائية، ووفاته متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالرأس، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المشار إليها عاطلًا من محافظة أسيوط، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختبائه بإحدى الغرف بالمرج، وتم ضبطه وبصحبته نجل عمه، وبحوزة الأول سلاح نارى «طبنجة مطموسة الأرقام»، وعدد من الطلقات النارية المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لوجود خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة المتوفى بأصل بلدتهما بأسيوط وسابقة قيام المتوفى بالتعدى على شقيق الجانى بالضرب محدثًا إصابته التى أدت لوفاته فخطط للانتقام منه، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثانى لمساعدته فى رصد تحركات المجنى عليه وأبلغه بتواجده بالمحل ملكه.


وبتاريخ الواقعة توجه لمحل عمل المجنى عليه وبحوزته السلاح النارى المضبوط، وحال مشاهدة الأخير له تعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مقص معدني»، محدثًا إصابته بجرح سطحى فى محاوله منه للهرب، فقام المتهم الأول بالتعدى على المجنى عليه باستخدام السلاح النارى محدثًا إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالفرار وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وأقر باقتصار دوره على رصد تحركات المجنى عليه وإرشاد المتهم الأول عن مكان تواجده، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في القضية.

القبض على متهم هارب قتل عطار الزيتون

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وائل لطفي

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