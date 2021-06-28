الإثنين 28 يونيو 2021
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حوادث

بسبب خلافات مع عائلتها

حبس عاطل تعدى بالضرب على سيدة من ذوى الاحتياجات بحلوان

حبس
حبس

قضت محكمة جنح حلوان، الإثنين، بمعاقبة عاطل بالحبس لمدة سنة واحدة لإدانته بـ«عض» سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعدي عليها بالضرب والسب، في الطريق العام وإلزام المتهم بدفع 3 آلاف جنيه كفالة، لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل الشوربجي، رئيس المحكمة، وبحضور أحمد عصام وكيل النائب العام، وسكرتارية فتحي محمود.

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا 11 أبريل الماضي، يفيد التعدي على سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة والتسبب في إصابتها بأنحاء متفرقة في الجسم وذلك في الشارع العام، بسبب خلافات بينهما.

وخضعت المجني عليها لفحص طبي ظاهري، بأحد المستشفيات العامة لإرفاق التقرير في أوراق القضية، وأوضح التقرير أنه بالكشف الظاهري على المجني عليها، تبين أن بها كدمة شديدة حول العين اليسرى، مع تورم شديد وتجمع دموي أسفل الملتحمة، وكذلك كدمات بالساعدين، كما تبين من الكشف الظاهري على المجني عليها، وجود كدمة شديدة في العضد الأيمن، مع وجود آثار أسنان بالجلد، كما تم عرضها على أخصائي رمد لاستكمال التقرير وكشف عن أن مدة علاجها ستحتاج أقل من 21 يومًا، ما لم تحدث لها مضاعفات.
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات فى القضية وقررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمعت لأقوال أسرة المجني عليها التي صممت على اتهام العاطل بالتسبب فى إصابتها والاعتداء عليها بالسب والقذف.

 وفي نهاية التحقيقات  أمرت النيابة بإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح حلوان التي طرحت الدعوى واستمعت لمرافعة النيابة العامة في القضية، ثم مرافعة دفاع المجني عليها وأخيرًا المتهم، وبعد المداولة قانونًا أصدرت بحقه الحكم المتقدم.

خلافات سيدة الاحتياجات الخاصة حلوان عاطل محكمة جنح حلوان

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