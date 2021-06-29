بعد ثلاثى الوصية.. آيتن عامر تنضم لأسرة مسرحية الرجالة لما تفك

انضمت الفنانة آيتن عامر لقائمة أبطال العرض المسرحي "لما الرجالة تفك" للفنان أكرم حسني والمذيع أحمد أمين، لتقوم بدور البطولة النسائية الثانية أمامها بعد تعاقد ريم مصطفى على العمل المقرر عرضه في موسم الرياض ليكون العمل المسرحي العمل الفني الثاني الذي يجمع ثلاثي مسلسل الوصية أكرم حسني وأحمد امين وريم مصطفى.

ومن المقرر البدء فى بروفات العمل المسرحي “لما الرجالة تفك” خلال الأيام القليلة المقبلة، للعرض فى السعودية، والعرض من تأليف جورج عزمى، واخراج خالد جلال.

يعد هذا العمل الفنى هو التعاون الثانى لأكرم حسنى وأحمد أمين بعدما قدما سويًا مسلسل الوصية في شهر رمضان 2018، وشارك في بطولته ريم مصطفى وبيومي فؤاد وخالد كمال وعارفة عبد الرسول وأحمد حلاوة ومحمد جمعة وعدد من ضيوف الشرف وكان من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي وإخراج خالد الحلفاوي.

آخر أعمال آيتن عامر



وشاركت آيتن عامر في الموسم الرمضاني الماضي في بطولة مسلسل "كوفيد - 25" الذي قام ببطولته يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

مسلسل "كوفيد 25" يعرض في 15 حلقة، ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

كما شاركت “آيتن عامر ” في بطولة مسلسل “وكل ما نفترق” امام الفنانة ريهام حجاج والذي عرض في موسم رمضان الماضي أيضا.