الإثنين 28 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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الكرازة

ختام المؤتمر التكويني لخدام التربية الدينية

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية بمصر

اختتم المؤتمر التكويني لخدام التربية الدينية (ابتدائي - إعدادي - ثانوي - إعداد خدام)، لكنيسة غبريال تحت قيادة الأب ناصر كرومال، راعي الكنيسة، وذلك ببيت الراعي الصالح التابع لكاتدرائية القيامة. 

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه احتوى المؤتمر على العديد من اللقاءات التكوينية، بداية مع الأب فرنسيس وحيد عن الانتماء (ودوري كخادم غيور على كنيستي وخدمتي، وكيف نقبل بعضنا لبعض رغم الاختلاف).

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه كان أيضًا اللقاء الثاني مع الأب ناصر كرومل حول: "من هو الخادم؟، وعلاقة الخادم بالله ؟، ماذا تنتظر الناس من الخادم؟، وماذا ينتظر الخادم من الناس؟

واللقاء الثالث قام به مجموعة من الخدام، وإدارة أمين الخدمة ميشيل جميل، عن نوعيات وسائل الإيضاح، ومارينا جميل عن الوسائل الإلكترونية والتواصل، وكيرلس ناصر، وسيمون عيد عن الاحتياطات الاحترازية، ومريم عيد، كما اختتم اللقاء ببعض النصائح.

وعلى صعيد آخر، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الرحمة.

وقالت الكنيسة في الحلقة:" لِتَأْتِني رَحمَتُكَ يا ربُّ، وخلاصُكَ بِحسَبِ قولِكَ (مزمور119 /41)".

وفيما يتعلق بالكنيسة القبطية الارثوذكسية، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "فرح عظيم".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" مع قداسة البابا تواضروس الثاني وتأمل في رسالة رومية لماربولس الرسول الإصحاح التاسع.

المؤتمر التكويني لخدام التربية الدينية بيت الراعي الصالح كاتدرائية القيامة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم الأب فرنسيس وحيد

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