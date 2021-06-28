عودة «وحش الكون».. عرض جديد لـ«اللى مالوش كبير» على سى بي سى

تبدأ شبكة قنوات سي بي سي عرضًا جديدًا لمسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "اللي مالوش كبير" خلال شهر رمضان الماضي.

وتبدأ قناة سي بي سي عرض العمل بدءًا من السبت القادم في تمام الساعة الثامنة مساء على أن يعاد خلال يوم مرتين أخريين، ويعرض العمل على شاشة سي بي سي دراما في تمام الساعة الحادية عشرة، ويعاد مرتين طول اليوم أيضًا للسماح للجمهور بمشاهدة العمل الجديد.

أبطال مسلسل اللي مالوش كبير

"اللى مالوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغنى، ودنيا عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعي وأحمد عبدالله محمود، ومحمود ياسين "جونيور"، وهدى الإتربى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.

قصة مسلسل اللي مالوش كبير

وتدور قصة مسلسل اللي مالوش كبير حين يجبر والد "غزال" التي تقدمها الفنانة ياسمين عبدالعزيز ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري والذي يقدم دوره الفنان خالد الصاوي، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي الذي يقدم دوره الفنان أحمد العوضي وتقع في حبه وتشتعل الأحداث وسط تصاعد كبير.

وعلى صعيد آخر تستعد النجمة ياسمين عبدالعزيز للعودة إلى السينما من جديد بعد غياب قارب على 4 سنوات منذ آخر أفلامها "الأبلة طم طم"، حيث تستقر على سيناريو فيلمها الأخير خلال الفترة القادمة من أجل الدخول لتصويره للعرض خلال بداية العام القادم للعودة لشباك التذاكر مرة أخرى بعد غياب.