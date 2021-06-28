الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عودة «وحش الكون».. عرض جديد لـ«اللى مالوش كبير» على سى بي سى

اللي مالوش كبير
اللي مالوش كبير

تبدأ شبكة قنوات سي بي سي عرضًا جديدًا لمسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "اللي مالوش كبير" خلال شهر رمضان الماضي.

 

وتبدأ قناة سي بي سي عرض العمل بدءًا من السبت القادم في تمام الساعة الثامنة مساء على أن يعاد خلال يوم مرتين أخريين، ويعرض العمل على شاشة سي بي سي دراما في تمام الساعة الحادية عشرة، ويعاد مرتين طول اليوم أيضًا للسماح للجمهور بمشاهدة العمل الجديد.

 

أبطال مسلسل اللي مالوش كبير

 

"اللى مالوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغنى، ودنيا عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعي وأحمد عبدالله محمود، ومحمود ياسين "جونيور"، وهدى الإتربى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.

 

قصة مسلسل اللي مالوش كبير

 

وتدور قصة مسلسل اللي مالوش كبير حين يجبر والد "غزال" التي تقدمها الفنانة ياسمين عبدالعزيز ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري والذي  يقدم دوره الفنان خالد الصاوي، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي الذي  يقدم دوره الفنان أحمد العوضي وتقع في حبه وتشتعل الأحداث وسط تصاعد كبير.

 

وعلى صعيد آخر تستعد النجمة ياسمين عبدالعزيز للعودة إلى السينما من جديد بعد غياب قارب على 4 سنوات منذ آخر أفلامها "الأبلة طم طم"، حيث تستقر على سيناريو فيلمها الأخير خلال الفترة القادمة من أجل الدخول لتصويره للعرض خلال بداية العام القادم للعودة لشباك التذاكر مرة أخرى بعد غياب.

اللي مالوش كبير ياسمين عبد العزيز الفنانه ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي سي بي سي قنوات سي بي سي شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

«برقصة شيكابالا».. لاعبو الزمالك يحتفلون بدورى سوبر السلة

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

أول رد من شيرين عبدالوهاب على أزمة «التسجيل المسرب لوالد حسام حبيب»

القصة الكاملة لأزمة شيرين وحقيقة التسجيل الصوتى لوالد حسام حبيب

«الحياة ثمن العتاب».. 10 آلاف جنيه وراء مقتل مدرب الأهلي على يد مساعده

ارتفاع في أسعار السجائر خلال يوليو.. والزيادة تصل لـ5 جنيهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حول زواج الفلسطينيين من عرب 48.. هل يهدد "قانون المواطنة" الحكومة؟ الإسرائيلية؟

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر