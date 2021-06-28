حملة اعتقالات بالضفة الغربية واقتحام لباحات الاقصي من المستوطنين

مازالت قوات الاحتلال الاسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفة، تواصل انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم، حيث أصيب عشرات المواطنين اليوم بحالات اختناق في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، واعتقل سبعة مواطنين في عمليات دهم وتفتيش في عدة محافظات.

إصابات واعتقالات في بيت فجار

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق في بيت فجار، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة، عقب اقتحام البلدة جرى معالجتهم ميدانيا، واقتحمت تلك القوات عددا من منازل المواطنين.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة شبان من بلدة عنبتا شرق طولكرم، واثنين آخرين من مدينة طولكرم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين أحدهما من مخيم الجلزون، والاخر من مدينة البيرة، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحد المواطنين أثناء تواجده قرب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة اذنا غرب الخليل عرف من أصحابها، كما فتشت ورشة "خراطة" في مدينة الخليل.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاب اخر، أثناء تواجده في "سهل أم القبا" في الاغوار الشمالية

وفي محافظة نابلس داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزل الصحفي محمد منى بمدنية نابلس، وفتشته وعبثت بمحتوياته، وأجرت معه تحقيقا ميدانيا حول عمله الصحفي.

استمرار انتهاكات المستوطنون بالمسجد الأقصي

وفي اعتداءات المستوطنين واصلت الجماعات الاستيطانية المتطرفة، اقتحاماتها اليومية للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن 117 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

وفي محافظة نابلس، أقدم مستوطنون من مستوطنة "احيا" المقامة على أراضي المواطنين، على قطع أشجار زيتون وكرمة، وسرقة مضخة مياه، وأسلاك كهرباء في محيط بركس اغنام تعود ملكيته للمواطن هاشم احمد عبد الهادي حمود في قرية جالود.