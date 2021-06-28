«التضامن»: تدريب شباب الجامعات على برنامج مودة حتى نهاية الشهر الجاري

أكدت وزارة التضامن مواصلة تدريب الشباب وطلبة الجامعات والمتزوجين حديثًا على البرنامج القومي، للحد من معدلات الطلاق مودة وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.

أضافت الوزارة، عبر موقعها الالكتروني مشاركة أعضاء هيئة التدريس الذين سبق وأن تم تدريبهم وإعدادهم من قِبَل المشروع، فى التدريبات على مستوى 7 جامعات تضم القاهرة، وحلوان، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، وأسيوط، وجنوب الوادي، حيث تجرى التدريبات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

أوضحت وزارة التضامن أنه تم تحويل المحتوى الرقمي للمنصة الالكترونية إلى لغة الإشارة لتوفير المحتوى لذوي الهمم من الصُم والبُكم، مؤكدة أنه تم تدريب 38 ألف مُجند بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية، كما انه تم تدريب (17 ألف) مكلفة خدمة عامة على مستوى 24 محافظة، بالاضافة الى انه تم إعداد شبكة من المدربين الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف تنفيذ تدريبات مودة بمختلف الهيئات الشبابية على مستوى الجمهورية.

و قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، المشرف على برنامج «مودة» للحد من حالات الطلاق، إنه يتم تجهيز تطبيق خاص ببرنامج «مودة» يتم تحميله على المحمول؛ ليسهل سرعة انتشاره بالنسبة للشباب، مضيفًا أن البرنامج يستهدف قرابة من مليون شاب سنويًا سواء من خلال الاتصال المباشر داخل الجامعات ومعسكرات التجنيد أو عبر منصته الإلكترونية.

ويهدف المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، للحد من نسبة الطلاق في المجتمع والحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وذلك من خلال توفير المعارف الأساسية للمُقبلين على الزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمُساعدة حديثي الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.