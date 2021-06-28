الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: تدريب شباب الجامعات على برنامج مودة حتى نهاية الشهر الجاري

مودة
مودة

أكدت وزارة التضامن مواصلة تدريب الشباب وطلبة الجامعات والمتزوجين حديثًا على البرنامج القومي، للحد من معدلات الطلاق مودة وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.

أضافت الوزارة، عبر موقعها الالكتروني مشاركة أعضاء هيئة التدريس الذين سبق وأن تم تدريبهم وإعدادهم من قِبَل المشروع، فى التدريبات على مستوى 7 جامعات تضم القاهرة، وحلوان، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، وأسيوط، وجنوب الوادي، حيث تجرى التدريبات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

أوضحت وزارة التضامن أنه تم تحويل المحتوى الرقمي للمنصة الالكترونية إلى لغة الإشارة لتوفير المحتوى لذوي الهمم من الصُم والبُكم، مؤكدة أنه تم تدريب 38 ألف مُجند بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية، كما انه تم تدريب (17 ألف) مكلفة خدمة عامة على مستوى 24 محافظة، بالاضافة الى انه تم إعداد شبكة من المدربين الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف تنفيذ تدريبات مودة بمختلف الهيئات الشبابية على مستوى الجمهورية.

و قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، المشرف على برنامج «مودة» للحد من حالات الطلاق، إنه يتم تجهيز تطبيق خاص ببرنامج «مودة» يتم تحميله على المحمول؛ ليسهل سرعة انتشاره بالنسبة للشباب، مضيفًا أن البرنامج يستهدف قرابة من مليون شاب سنويًا سواء من خلال الاتصال المباشر داخل الجامعات ومعسكرات التجنيد أو عبر منصته الإلكترونية.

ويهدف المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"  إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، للحد من نسبة الطلاق في المجتمع والحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وذلك من خلال توفير المعارف الأساسية للمُقبلين على الزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمُساعدة حديثي الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.

الشباب والرياضة أعضاء هيئة التدريس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نسبة الطلاق المشروع القومي صندوق الأمم المتحدة للسكان

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

«برقصة شيكابالا».. لاعبو الزمالك يحتفلون بدورى سوبر السلة

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

أول رد من شيرين عبدالوهاب على أزمة «التسجيل المسرب لوالد حسام حبيب»

القصة الكاملة لأزمة شيرين وحقيقة التسجيل الصوتى لوالد حسام حبيب

«الحياة ثمن العتاب».. 10 آلاف جنيه وراء مقتل مدرب الأهلي على يد مساعده

ارتفاع في أسعار السجائر خلال يوليو.. والزيادة تصل لـ5 جنيهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حول زواج الفلسطينيين من عرب 48.. هل يهدد "قانون المواطنة" الحكومة؟ الإسرائيلية؟

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر