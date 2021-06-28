«برقصة شيكابالا».. لاعبو الزمالك يحتفلون بدورى سوبر السلة

احتفل هيثم السحرتي، قائد فريق كرة السلة بنادي الزمالك على طريقة محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتتويج ببطولة دوري السوبر لكرة السلة موسم 2020 – 2021 على حساب نادي الاتحاد السكندري بعد الفوز بنتيجة 80/84.

ورفع السحرتي درع الدوري بنفس طريقة شيكابالا، من خلال الرقص بالكأس قبل رفعها.

وانتهى الربع الأول من المباراة لصالح الاتحاد السكندري بنتيجة 29-25 فيما عاد الزمالك في الربع الثاني وتمكن من التقدم وإنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 48/42.

وفي الشوط الثاني، انتهى الربع الثالث بنتيجة 67-62 لصالح نادي الاتحاد السكندري قبل أن ينتهي الربع الرابع والشوط الثاني من اللقاء بالتعادل بنتيجة 73-73.

وفي الشوط الخامس الإضافي، تمكن فريق الزمالك من الفوز بنتيجة 84-80.

واختتمت سلسلة نهائي بطولة دوري السوبر لموسم 2021 بين الاتحاد السكندري والزمالك التي تقام على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر مساء اليوم الإثنين.

ووصل الاتحاد للدور النهائي بعد تجاوز الأهلي بنتيجة 3-0 في نصف نهائي دوري السوبر، وهي نفس النتيجة التي تأهل بها الزمالك على حساب الجزيرة.

ونجح الاتحاد السكندري في الفوز باللقاء الأول من سلسلة النهائي بنتيجة 83/56 والمباراة الرابعة بنتيجة 81/79 فيما تعادل الزمالك في السلسلة وفاز في اللقاء الثاني بنتيجة 80/70 والثالث بنتيجة 74/69.