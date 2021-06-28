الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باخوم يكشف كواليس لقائه بأعضاء وفريق عمل المركز الإعلامي

الانبا باخوم
الانبا باخوم

التقى اليوم الاثنين، الموافق الثامن والعشرين من يونيو الجاري، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومسؤول المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، بمسؤولي وأعضاء المكتب، وذلك بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك، بمساكن شيراتون، بمشاركة كل من الإباء  فرنسيس وحيد، ويوحنا عادل.

بدأ اللقاء بالكلمة الافتتاحية من نيافة المطران، أعقبها لقاء مع الأستاذة نانسي ناشد حول "مفهوم الإعلام المسيحي".

 وتلا ذلك لقاء نيافة الأنبا باخوم مع مسؤولي وأعضاء المكتب، لمناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وكذلك وضع الرؤية المستقبلية للأمور التي تخص المكتب الإعلامي للفترة المقبلة. واختتم نيافته اللقاء بتحفيز وتشجيع الحضور على المضي قُدمًا.

وعلى صعيد اخر، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن مركز الكنيسة القبطية الكاثوليكية الإعلامي، سيطلق غدًا حلقة جديدة من برنامج "اتبعني"

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه من المقرر ان يقدم الحلقة الايبودياكون عادل جرجس، شماس منشط ومساعد لكنائس ورعايا الدلتا.

والجدير بالذكر أن "اتبعني" برنامج أسبوعي يصدره المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر تشاهدونه في الثانية عشر ظهرًا يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

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وكان قد ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، زار كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بأبوان.

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب بيشوي ناثان، راعي الكنيسة، وخورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية، مختتمًا الصلاة بالبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفقد ومتابعة نيافة المطران للأحوال الرعوية للكنيسة الكاثوليكية هناك بالإيبارشية.

الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية مسؤول المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر دار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك مفهوم الإعلام المسيحي

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وائل لطفي

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