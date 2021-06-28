مصرع طفل غرقًا داخل حمام سباحة فى المنيا

لقي طفل مصرعه غرقا بحمام السباحة، اليوم الاثنين، أثناء قيامه بالتدريب بمركز شباب ناصر ملوي، جنوب محافظة المنيا، وتم نقله إلى مستشفى ملوي العام.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن يفيد بتلقيه إخطارا من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة بندر ملوي يفيد بمصرع طفل أثناء تدريبه بحمام السباحة الخاص بمركز شباب ناصر ملوي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام.

انتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث وتبين مصرع الطفل محمد أشرف فرغل، يبلغ من العمر 16 عاما، وتم نقله الى مستشفى ملوي العام، للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.