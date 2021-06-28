الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور السفارة الأمريكية بالقاهرة

الانبا ابراهيم اسحق
الانبا ابراهيم اسحق

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "قصص الكتاب المقدس للأطفال".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن شفاء خادم قائد المئة.

الجدير بالذكر أن قصص الكتاب المقدس للأطفال هو برنامج يقدمه المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر وبالتعاون مع رهبنة الآباء الدومنيكان (إقليم فرنسا) وهو عبارة عن سلسلة فيديوهات تعليمية للأطفال.

وعلى صعيدآخر، زار مساء اليوم الاثنين، الموافق الثامن والعشرين من يونيو الجاري، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه يأتي ذلك في إطار مشاركة غبطة البطريرك في العيد القومي للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه حرص غبطة البطريرك على تلبية هذه الدعوة.

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كما أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم اية ".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن التجارب والضيقات.

وجاء ذلك تحت شعار: "وَإِنَّمَا أَذِنَ الرَّبُّ أَنْ تَعْرِضَ لَهُ هذِهِ التَّجْرِبَةُ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَهُ قُدْوَةَ صَبْرِهِ كَأَيُّوبَ الصِّدِّيقِ". (طو 2: 12).

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والجدير بالذكر أن الكنائس المصرية تمر حاليا بفترة صوم الرسل التي تستغرق 21 يوما متصلة لتنتهي يوم 12 من شهر يوليو

قصص الكتاب المقدس للأطفال شفاء خادم قائد المئه لمكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر رهبنة الأباء الدومنيكان أقليم فرنسا سلسلة فيديوهات تعليمية للأطفال

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