الإثنين 28 يونيو 2021
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الثقافة

رشا عدلي توقع وتناقش «قطار الليل إلى تل أبيب».. الجمعة

قطار الليل إلى تل
قطار الليل إلى تل أبيب

تستضيف مكتبة ودار تنمية للنشر والتوزيع حفل توقيع ومناقشة رواية "قطار الليل  إلى تل أبيب" والصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون، وللكاتبة الروائية رشا عدلي، ويدير المناقشة الكاتب والناقد محمد سليم شوشة، في السابعة مساء الجمعة الموافق 2 يوليو القادم  بمقر مكتبة تنمية فرع المعادي.

 تدور أحداث رواية "قطار الليل إلى تل أبيب" للكاتبة رشا عدلي، حول ثلاثة محاور رئيسية. ربما لا تربط بينها علاقة مباشرة إلا أنها مرتبطة بعضها ببعض، بشكل أو بأخر من خلال علاقات متشعبة وأحداث متداخلة وجذور ممتدة. كل ذلك يثير أسئلة تجيب الرواية عن بعضها بينما يظل الآخر مفتوحاً على حقائق لم يتم الحسم بشأنها حتى الآن، وربما لن يتم.

ويذكر أن الرواية  تدور في إطار زمني بدءا من العام في عام 2010 حيث تنضم "مانوليا" كعضو في لجنة أبحاث الجينزا لتعمل مترجمة للوثائق والمخطوطات الهامة والنادرة التي دفنها اليهود في مقابرهم منذ قرون طويلة، والتي تكشف الكثير عن حياة اليهود وثقافتهم ومخططاتهم. كان من الممكن أن تكون هذه التجربة، تجربة عادية في حياة الأرملة الشابة كباقي أعضاء اللجنة، ولكن يشاء القدر أن تكون واحدة من أغرب التجارب التي قد يعيشها إنسان، والتي من الممكن أن تصل به للجنون أو الموت. 

في عام 1949 يقرر "عزرا كوهين" كتابة فصول مهمة من حياته. لم تكن كتابة المذكرات تشغل تفكير عزرا ولكنه في هذا المعتقل الذي وصفه قائلاً: “هذه المساحة الصغيرة جداً من العالم والمنفصلة عن كل شيء استطاعت أن تفعل ما لم يستطع العالم الواسع أن يفعله

جدير بالاشارة ان رشا عدلي روائية مصرية، وباحثة ومحاضرة حرة في تاريخ الفن، وعملت كمراسلة لمجلة الإمارات الثقافية بالقاهرة.

صدرت لها 8 روايات: صخب الصمت ، الحياة ليست دائما وردية، نساء حائرات، شواطئ الرحيل، الوشم، شغف، آخر أيام الباشا، على مشارف الليل.

تهتم في أعمالها بالتاريخ وما خلفه من آثار على نفوس من عايشوه، وتسليط الضوء على معاناة ضحاياه.

رشا عدلي قطار الليل إلي تل أبيب حفل توقيع ومناقشة مكتبة تنمية الدار العربية ناشرون محمد سليم شوشة

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