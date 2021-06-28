الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المخرج أحمد علاء يطمئن على «العارف» قبل الدخول إلى مسلسل «السفاح»

المخرج أحمد علاء
المخرج أحمد علاء

يستعد المخرج أحمد علاء الديب للدخول في تجربة مميزة خلال الفترة القادمة من خلال مسلسل جديد باسم "السفاح"، وينتمي العمل الدرامي إلى مسلسلات المنصات الإلكترونية من 8 حلقات لعرضها خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أسابيع قليلة من نجاح مسلسله الرمضاني الأخير “هجمة مرتدة” بطولة الفنان أحمد عز وانتهائه من فيلمه الجديد “العارف” من بطولة أحمد عز أيضا.

 

تفاصيل مسلسل السفاح

 

والمسلسل الجديد الذي تم الاستقرار على اسمه “السفاح” كتبه محمد صلاح العزب ويقف على بطولته أحمد فهمي ومن المقرر أن يتم اختيار أبطاله خلال الأيام القادمة لبدء التصوير عقب اطمئنان المخرج أحمد علاء الديب على فيلمه الجيد العارف الذي يطرح خلال الأيام القادمة للمنافسة في موسم عيد الأضحى المبارك.

 

وفيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز" .

 

آخر أعمال أحمد علاء

 

وكانت آخر أعمال أحمد علاء الديب مسلسل هجمة مرتدة الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني حيث ناقش ملفا حديثا من ملفات المخابرات العامة المصرية وناقش تعرض المنطقة العربية ومصر خاصة للعديد من المؤامرات التي أحبطتها المخابرات المصرية بالتعاون مع عدد من المصريين الوطنيين، والمسلسل كان من بطولة عدد كبير من النجوم بمشاركة الفنان أحمد عز، وعلى رأسهم الفنانة هند صبري، والفنانة الكبيرة ماجدة زكي، والنجم هشام سليم، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، والفنان صلاح عبد الله، والفنانة الشابة ندا موسى، ونضال الشافعي، ومحمد جمعة، وخالد أنور، ومن تأليف باهر دويدار واستمر نجاح المسلسل حتى العروض الثانية والثالثة التي تعرض حاليا.

أحمد علاء الديب المخرج أحمد علاء الديب السفاح مسلسلات المنصات الإلكترونية العارف أحمد عز الفنان أحمد عز

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

«برقصة شيكابالا».. لاعبو الزمالك يحتفلون بدورى سوبر السلة

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

أول رد من شيرين عبدالوهاب على أزمة «التسجيل المسرب لوالد حسام حبيب»

القصة الكاملة لأزمة شيرين وحقيقة التسجيل الصوتى لوالد حسام حبيب

«الحياة ثمن العتاب».. 10 آلاف جنيه وراء مقتل مدرب الأهلي على يد مساعده

ارتفاع في أسعار السجائر خلال يوليو.. والزيادة تصل لـ5 جنيهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حول زواج الفلسطينيين من عرب 48.. هل يهدد "قانون المواطنة" الحكومة؟ الإسرائيلية؟

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر