المخرج أحمد علاء يطمئن على «العارف» قبل الدخول إلى مسلسل «السفاح»

يستعد المخرج أحمد علاء الديب للدخول في تجربة مميزة خلال الفترة القادمة من خلال مسلسل جديد باسم "السفاح"، وينتمي العمل الدرامي إلى مسلسلات المنصات الإلكترونية من 8 حلقات لعرضها خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أسابيع قليلة من نجاح مسلسله الرمضاني الأخير “هجمة مرتدة” بطولة الفنان أحمد عز وانتهائه من فيلمه الجديد “العارف” من بطولة أحمد عز أيضا.

تفاصيل مسلسل السفاح

والمسلسل الجديد الذي تم الاستقرار على اسمه “السفاح” كتبه محمد صلاح العزب ويقف على بطولته أحمد فهمي ومن المقرر أن يتم اختيار أبطاله خلال الأيام القادمة لبدء التصوير عقب اطمئنان المخرج أحمد علاء الديب على فيلمه الجيد العارف الذي يطرح خلال الأيام القادمة للمنافسة في موسم عيد الأضحى المبارك.

وفيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز" .

آخر أعمال أحمد علاء

وكانت آخر أعمال أحمد علاء الديب مسلسل هجمة مرتدة الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني حيث ناقش ملفا حديثا من ملفات المخابرات العامة المصرية وناقش تعرض المنطقة العربية ومصر خاصة للعديد من المؤامرات التي أحبطتها المخابرات المصرية بالتعاون مع عدد من المصريين الوطنيين، والمسلسل كان من بطولة عدد كبير من النجوم بمشاركة الفنان أحمد عز، وعلى رأسهم الفنانة هند صبري، والفنانة الكبيرة ماجدة زكي، والنجم هشام سليم، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، والفنان صلاح عبد الله، والفنانة الشابة ندا موسى، ونضال الشافعي، ومحمد جمعة، وخالد أنور، ومن تأليف باهر دويدار واستمر نجاح المسلسل حتى العروض الثانية والثالثة التي تعرض حاليا.