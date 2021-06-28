«الاقتصادية» تحظر عرض مسلسل الكبير بدون إذن أحمد مكي

قررت المحكمة الاقتصادية، الاثنين، منع استغلال احدي شركات للدعاية والإعلان، المنتجة للمسلسل الكوميدي "الكبير" الجزء الرابع، من استخدام واستغلال كل وسائل التواصل، خاصة موقع يوتيوب دون إذن الفنان أحمد مكي.

وكشفت أوراق القضية أن محكمة استئناف القاهرة قررت غل يد شركة سليميديا ايجيت للدعاية والإعلان المنتجة لمسلسل "الكبير" الجزء الرابع، من استخدام واستغلال المسلسل على كل وسائل التواصل الاجتماعي خاصة موقع يوتيوب دون إذن أحمد مكي.

وأقام أحمد مكي دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، يطالب فيها إلزام مها عبد الفتاح سليم وبصفتها مديرة شركة سليميديا ايجبت للدعاية والاعلان "شركة ذات مسئولية محدودة "، بأن تؤدي إليه نسبة 40% من صافى عائدات استغلال مسلسل الكبير الجزء الرابع موضوع اتفاقية إنتاج وتنفيذ وتسويق عمل درامي المؤرخة 10 ديسمبر 2013، والعوائد القانونية وما يستجد من استحقاقات وكذلك التعويضات المادية والأدبية التي تقدرها هيئة مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتابعت أوراق القضية أن الفنان أحمد مكي، ومها عبد الفتاح سليم وبصفتها مديرة شركة سليميديا ايجيبت للدعاية والإعلان، أبرما فيما بينهما بتاريخ 10 ديسمبر2013 اتفاقية إنتاج وتنفيذ وتسويق مسلسل الكبير الجزء الرابع تضمنت الاتفاق على أن يعد البند التمهيدي منها والملحق الذى سيتم التوقيع عليه بين الطرفين خلال شهر على الأكثر.

أضافت أوراق القضية أن الملحق يتضمن الموازنة لتقديرية النهائية لتنفيذ الإنتاج والملحق رقم اثنين المتضمن التصور المقدم من مها عبد الفتاح سليم وبصفتها مديرة شركة سليميديا ايجيبت للدعاية والإعلان، عليها عن خطة التوزيع والبيع والتسويق للمسلسل لا يتجزأ من الاتفاقية ومتممين ومكملين لها وأن يحصل المدعى على نسبة 40% من صافي عائدات التوزيع وتحصلت الشركة نسبة 60% منها بعد خصم ما قامت بسداده من نفقات فعلية في سبيل إنتاج العمل الفني على أن تسرى الاتفاقية فيما يتعلق بالتوزيع لتسويق لمدة خمس سنوات متتابعة تجدد تلقائيًا.