ضبط شقيق «نائب العفاريت» علاء حسانين لتورطه فى التنقيب عن الآثار

نجحت جهود الأجهزة الأمنية في ضبط شقيق المتهم علاء حسانين، زعيم عصابة الاتجار بالآثار، لتورطه في قضية التنقيب عن الآثار وحيازة قطع أثرية والاتجار فيها، وذلك في إطار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في القضية.

وقررت جهات التحقيق تجديد حبس 17 متهمًا بينهم النائب البرلماني السابق علاء حسانين، وذلك في واقعة تزعمه عصابة للاتجار والتنقيب عن الآثار.

كما أمرت جهات التحقيق باستخراج صحيفة الحالة الجنائية، ومعرفة السوابق الجنائية للبرلماني الأسبق علاء حسانين الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت" وآخرين، لاتهامهم بالاتجار والتنقيب على الآثار.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على علاء حسانين، الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت" في عهد جماعة الإخوان، لتزعمه تشكيلًا عصابيًّا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.

وضبطت أجهزة الأمن 201 قطعة أثرية بحوزته وآخرين، كانوا ينقبون عن الآثار في أحد المنازل، حيث كشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

أسماء المتهمين في القضية

والمتهمون في القضية هم: أسامة علي محمد، ومحمود بيومي، ومحمد عبدالرحمن وشعبان مرسي وميلاد حليم وأحمد علي وأحمد عبدالعزيز وأحمد صابر ومحمد حسين وعاطف عبدالحميد، وأشرف محمد ومحمود عبدالفتاح وأحمد عبدالعظيم وأسامة عبدالكريم وأسامة حليم وعلاء محمد حسانين وأكمل ربيع.

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع علاء حسانين نائب الجن والعفاريت الذى تزعم تشكيلًا عصابيًا للاتجار فى الآثار، وذلك بعد ضبطه أمس أثناء التنقيب عن الآثار.

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص المضبوطات التى تم العثور عليها بحوزته وباقى المتهمين، لبيان مدى أثريتها، وتقدير قيمتها الفنية والتاريخية القديمة.

وألقت وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار، يتزعمه النائب السابق علاء حسانين، الشهير بنائب "الجن والعفاريت"، للبحث والتنقيب عن الآثار.

وضبط بحوزة المتهمين 201 قطعة أثرية مع المتهمين، والعثور على أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها، وجاء من أبرز المضبوطات 36 تمثالًا، و52 عملة مختلفة، كما تم ضبط العديد من الأدوات التى استخدمها المتهمون فى التنقيب عن الآثار.