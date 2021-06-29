مصر تحصد برونزيتين بالأولمبياد الدولى للمعلوماتية 2021

فاز الفريق المصري بميداليتين برونزيتين في النسخة الثالثة والثلاثين من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية بسنغافورة، وذلك بعد منافسة دامت 10 ساعات على مدار يومين، مع 351 متسابقًا يمثلون 88 دولة، ليرتفع رصيد جوائز مصر بالأولمبياد الدولي للمعلوماتية إلى 25 ميدالية.



وكان الفريق المصري قد مر بعدة تصفيات بدأت في سبتمبر الماضي مع انطلاق النسخة الثالثة عشر من الأولمبياد المصري للمعلوماتية تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



ويعد الأولمبياد الدولي للمعلوماتية أهم مسابقة عالمية في علوم الحاسب لطلاب المدارس، وينظَم سنويًا في دولة من الدول الأعضاء البالغ عددها 90 دولة، والهدف الرئيسي للأولمبياد هو تحفيز الطلاب للاهتمام بعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن تقوية أواصر الصداقة بين الطلاب المشاركين وكذلك بين خبراء علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات في العالم، حيث يعد الأولمبياد ملتقى للنوابغ والخبراء في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.



وتشارك كل دولة بفريق مكون من أربعة طلاب ومشرفين، حيث يتسابق الطلاب بشكل فردي على مدار يومين في حل بعض المسائل ذات الطبيعة الخوارزمية عن طريق كتابة برنامج على الكمبيوتر لحل تلك المشكلة، ويحاول كل طالب تحقيق أعلى نتيجة ليحقق ميدالية لبلده، وأما باقي أيام المسابقة فتشمل رحلات ثقافية وترفيهية لتوطيد العلاقة ونقل الخبرات بين الطلاب والمشرفين ولبناء مجتمع دولي متعاون في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.



وكانت مصر قد انضمت للدول الأعضاء بالأولمبياد في عام 2002، حيث شاركت بأول فريق من طلاب المدارس في المسابقة التي انعقدت في فنلندا، وتم اختيار الطلاب وتدريبهم من خلال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وحرصت وزارة الاتصالات على دعم الطلاب المتميزين في البرمجيات وتبنت مبادرة لتنظيم الأولمبياد المصري للمعلوماتية بمشاركة الأكاديمية، مما كان له أثر كبير على رفع مستوى نتائج مشاركات مصر دوليًا، إلى أن أصبحت مصر من الدول المنافسة بقوة في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية وحققت على مدار مشاركتها في الأولمبياد 25 ميدالية بين الفضية والبرونزية.



وحصل الطلاب المصريون الذين شاركوا في هذا النوع من المسابقات على فرص عمل في كبرى الشركات العالمية، كما حصل بعضهم أيضًا على منح دراسية في جامعات عالمية مرموقة.