بعد أقل من أسبوع.. 6 ملايين جنيه إيرادات لفيلم «مش أنا» لتامر حسنى

واصل فيلم «مش أنا» أحدث أفلام النجم تامر حسني حصده إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر المصري بعد أقل من أسبوع في دور العرض المصرية بعد طرحه الأربعاء الماضي متصدرا المشهد بشكل مميز رغم عدم تواجد سماح للجمهور بالدخول بشكل كامل للسينيمات بسبب كورونا.

وحصد فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسني في شباك التذاكر حتى اليوم إيرادات كلية قدرت بـ 6 مليون جنيه بعد تحقيقه أمس إيرادات قدرت بمليون و233 ألف جنيها متصدرا القائمة ومتفوقا على الأفلام المنافسة مثل أحمد نوتردام والأفلام الأجنبية المعروضة، وينتظر تامر حسني تزايد الإيرادات خلال عيد الأضحى القادم.

قصة وتفاصيل فيلم "مش أنا"

تدور قصة وأحداث فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني وعدد من النجوم حول إصابة بطل العمل الذي يقدمه تامر حسني باسم "حسن" بحالة نفسية خطيرة، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، وتظهر الشخصية التي يقدمها تامر حسني في الفيلم بأنه حريص على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته وبعد ذلك يفقدها فيتعرض لمشكلات بسبب شخصيته المهتزة، ويدخل في دويتو كوميدي مميز مع الفنان الكبير ماجد الكدواني في معظم مشاهد الفيلم.

أبطال "مش أنا" لتامر حسني

فيلم "مش أنا" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجانب تامر حسني، حيث يتواجد في البطولة كلا من الفنانة حلا شيحة التي لم تتواجد في الخريطة الترويجية للفيلم واكتفت بتقديمه تمثيليا، والنجم ماجد الكدواني، والفنانة القديرة سوسن بدر، وحجاج عبد العظيم وعصام السقا ومحمد الجوهري وفايز المالكي كما يشارك في الفيلم الجديد عدد من نجوم وضيوف الشرف منهم والفنان إياد نصار الفنان محمد عبدالرحمن توتا وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لحسام حسني شقيق تامر حسني بمشاركة سينرجي فيلمز للمنتج تامر مرسي.