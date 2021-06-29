الثلاثاء 29 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد أقل من أسبوع.. 6 ملايين جنيه إيرادات لفيلم «مش أنا» لتامر حسنى

فيلم مش أنا
فيلم مش أنا

واصل فيلم «مش أنا» أحدث أفلام النجم تامر حسني حصده إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر المصري بعد أقل من أسبوع في دور العرض المصرية بعد طرحه الأربعاء الماضي متصدرا المشهد بشكل مميز رغم عدم تواجد سماح للجمهور بالدخول بشكل كامل للسينيمات بسبب كورونا.

 

وحصد فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسني في شباك التذاكر حتى اليوم إيرادات كلية قدرت بـ 6 مليون جنيه بعد تحقيقه أمس إيرادات قدرت بمليون و233 ألف جنيها متصدرا القائمة ومتفوقا على الأفلام المنافسة مثل أحمد نوتردام والأفلام الأجنبية المعروضة، وينتظر تامر حسني تزايد الإيرادات خلال عيد الأضحى القادم.

 

قصة وتفاصيل فيلم "مش أنا"

تدور قصة وأحداث فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني وعدد من النجوم حول إصابة بطل العمل الذي يقدمه تامر حسني باسم "حسن" بحالة نفسية خطيرة، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، وتظهر الشخصية التي يقدمها تامر حسني في الفيلم بأنه حريص على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته وبعد ذلك يفقدها فيتعرض لمشكلات بسبب شخصيته المهتزة، ويدخل في دويتو كوميدي مميز مع الفنان الكبير ماجد الكدواني في معظم مشاهد الفيلم.

 

أبطال "مش أنا" لتامر حسني

فيلم "مش أنا" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجانب تامر حسني، حيث يتواجد في البطولة كلا من الفنانة حلا شيحة التي لم تتواجد في الخريطة الترويجية للفيلم واكتفت بتقديمه تمثيليا، والنجم ماجد الكدواني، والفنانة القديرة سوسن بدر، وحجاج عبد العظيم وعصام السقا ومحمد الجوهري وفايز المالكي كما يشارك في الفيلم الجديد عدد من نجوم وضيوف الشرف منهم والفنان إياد نصار الفنان محمد عبدالرحمن توتا وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لحسام حسني شقيق تامر حسني بمشاركة سينرجي فيلمز للمنتج تامر مرسي.

مش أنا فيلم مش أنا تامر حسني النجم تامر حسني إيرادات دور العرض المصرية كورونا عيد الأضحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

«أبويا مؤذى ومفترى».. أول ظهور لـ حسام حبيب مع شيرين عبدالوهاب (فيديو)

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

تفاصيل مصرع مجرم خطير عقب تبادل إطلاق النيران مع الأمن فى قنا

القبض على رجل الأعمال حسن راتب بتهمة تمويل عمليات للتنقيب عن الآثار

أول رد من شيرين عبدالوهاب على أزمة «التسجيل المسرب لوالد حسام حبيب»

أخ يقتل شقيقه ويحرقه بالنار فى الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حول زواج الفلسطينيين من عرب 48.. هل يهدد "قانون المواطنة" الحكومة؟ الإسرائيلية؟

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر