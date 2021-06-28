وزارة الشباب تُطلق أعمال تدريب متطوعين «معرض الكتاب»

عقدت وزارة الشباب والرياضة، اليوم، الاثنين، بالتعاون مع وزارة الثقافة – الهيئة المصرية للكتاب، تدريب للشباب المتطوع ببرنامج أنا متطوع، المساهمين في تنظيم معرض القاهرة الدولي الكتاب، الذي من المقرر انعقاده خلال أيام لدورته الاستثنائية الـ52، عقب جائحة كورونا، وتضمن تدريب الشباب على توعيتهم بكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية وإلزامهم بتحقيق التباعد الاجتماعي بين الزائرين، وتعليم الشباب والإجراءات المتخذة في وقت الطوارئ خلال أيام المعرض، وذلك على يد لجنة متخصصة من وزارة الصحة المصرية.



كما تم استعراض تاريخ المعرض الكاتب الصحفى سامح فايز، مدير تحرير نشرة المعرض، وتناقش مع المشاركين عن صناعة النشر في مصر، و تعريفهم تعريف كامل بالمعرض وأهميته التاريخية والاقتصادية وكيف تؤثر القراءة فى حياة البشر.



وأكد مصطفى عز العرب، مسؤول المبادرات الشبابية، بوزارة الشباب، أنه عقب ذلك التدريب على إدارة العمليات الميدانية وركز التدريب على تعريفهم بمهامهم التنفيذية خلال فترة المعرض، وتنسيق عمليات دخول وخروج الزوار وإجراءات تطبيق التباعد الاجتماعى وكيفية التعامل مع الجمهور وتعريفهم بخريطة المعرض واماكن دور النشر، واهمية التطوع للمجتمع المصري كافة وتحفيزهم للخروج بأفضل شكل يليق باسم مصر وتاريخها بدورة المعرض الاستثنائية.

وتابع في تصريحات لـ«الدستور»، أن عدد المتطوعين في هذه الدورة يبلغ نحو 160 متطوعا مقارنة بـ350 متطوعا في دورة يناير 2020، وأدى هذا التقليص إلى زيادة المهام التي توكل لكل متطوع، ومهام المتطوعين السنوية داخل المعرض تبدأ بإرشاد الزوار وتوجيههم للمكان الذين يرغبون الذهاب إليه داخل أرض المعرض، وإدارة العلاقات العامة الخاص بالقاعات، من خلال استقبال ضيوف المعرض وتوثيق الفعاليات بداخل القاعات.



ومن المقرر أن تبدأ فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 لسنة 2021 من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بمشاركة 200 متطوع لهم دور محورى فى تنظيم المعرض الأهم اقليمياً وقارياً فى ظل جائحة كورونا، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.