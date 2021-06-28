الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شعبة «إلحاق العمالة» تعقد اجتماعها الشهري اليوم بحضور كافة التجار

إلحاق العمالة
إلحاق العمالة

اجتمعت اليوم الاثنين، شعبة إلحاق العمالة بالخارج برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أصحاب شركات إلحاق العمالة بالخارج بدائرة المحافظة وبحضور  علاء ناصف وكيل أول وزارة القوى العاملة بالمحافظة وعلاء غانم مدير مكتب العمل بكفر الشيخ وذلك لتوجيه الإرشاد والتوعية والتنبيه على الأخطاء وتلافيها قبل تحرير المخالفات والتعامل بروح القانون وأضاف المهندس حاتم عبد الغفار أن الغرفة بيت التاجر وهى حلقة الوصل بين أصحاب الأعمال من منتسبى الغرفة والجهات الحكومية للعمل على شرح القوانين والقرارات التى تتخذها الوزارات المختلفة ونشرها وتعميمها على منتسبى الغرفة وأن ذلك هو أول اجتماع يعقد فى الغرفة مع وزارة القوى العاملة لما شهدته الأيام الماضية من تحرير مخالفات لأصحاب شركات إلحاق العمالة بالخارج وكان لابد من هذا الاجتماع لتوضيح ما هو المطلوب من شركات إلحاق العمالة حتى تلتزم به وكذلك عرض المشاكل التى يتعرض لها أصحاب القوى العاملة وضرورة الأخذ بروح القانون والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والمسئولين لعرض وجهات النظر والمشاكل والعمل على حلها وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة بأنه قام بالتنبيه على المفتشين بالمديرية بالتعامل بروح القانون وتوجيه التوعية والإرشاد لأصحاب شركات إلحاق العمالة لتلافى الأخطاء قبل تحرير المحاضر والتنبيه عليهم بالإلتزام بطبيق القانون.

 

هذا وقد أعرب اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمعيات المشتركة عن شكرهم لوزارة المالية والحكومة للاستجابة بقرار تأجيل تسجيل المسبق للشحنات. 


وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أكّد أن مد هذه المهلة يأتي استجابة لطلب مجتمع الأعمال بما فى ذلك عدد من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية التي انطلقت منذ أبريل الماضى؛ حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التى يتيحها هذا النظام؛ خاصة فى ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا» على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

إلحاق العمالة الإرشاد الغرفة شركات الحاق المشاكل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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