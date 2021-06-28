الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

«الإنتاج الثقافي» يقيم حفلا غنائيا بمناسبة ثورة 30 يونيو

خالد جلال
خالد جلال

تحت رعاية وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفلاً موسيقياً غنائياً للفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح برئاسة الأستاذ ياسر صادق، وذلك احتفالاً بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

يقام الحفل في الثامنة مساء الأربعاء 30 يونيو بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بمشاركة 40 عازفاً وعازفة بقيادة المايسترو تامر غنيم، ويحييه الفنانون أنغام مصطفى، أحمد محسن، فاطمة عادل، بهاء الطمباري.

حيث يتم تقديم باقة من الأغنيات الوطنية ذات الأثر الكبير في وجدان الشعب المصري، منها "أحلف بسماها وبترابها، مصر التي في خاطري، أقوى من الزمان، الوطن الأكبر".

يذكر أن وزيرة الثقافة قد وافقت على إقامة الحفل مجاناً للجمهور، وذلك مشاركة من وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الإنتاج الثقافي، في الاحتفال بهذه المناسبة الخالدة، ولإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بالأغنيات الوطنية.

ثورة الثلاثين من يونيو ساحة مركز الهناجر مركز الهناجر الثلاثين من يونيو ايناس عبد وزارة الثقاف

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