«التضامن»: صرف الدعم النقدي لشهر يونيو وسط إجراءات احترازية مشددة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة حتى نهاية الشهر، لمن تخلق عن الصرف وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا لأكثر من 3.8 مليون مستفيد.

وأعلنت أن الوزارة تعمل على التحول الرقمي لمساعدة المواطنين فى تسجيل بياناتهم أو الاستعلام عن خدمات الوزارة لتقليل التعامل بين الموظف والعامل فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتى سارعت فى اتخاذ خطوات جادة نحو ماكينة الخدمات، ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر فيها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي، موضحة أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من ماكينة كافة خدمات الوزارة نهاية العام الجاري.

أضافت التضامن أنه يتم إتاحة منظومة الشكاوى إلكترونيًا بشأن الانضمام لبرنامج تكافل وكرامة، ويجري متابعتها وتجويدها، إلى جانب التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لتسجيل الحالات التي تتواصل مع القنوات الإعلامية للرد عليها.

وـكدت الوزارة أن إجمالي تكلفة الدعم النقدي "تكافل وكرامة" منذ مارس 2015 وحتى مارس 2021 بلغ أكثر من 61 مليار جنيه، وبلغ إجمالى عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم "تكافل" على مستوى المحافظات 2 مليون و109 آلاف و519 مستفيد، وبلغ عدد المستفيدين من "كرامة" مليونا و260 ألفا و701 مستفيد، وبلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي 388 ألفا و528 مستفيدا، بإجمالي 3 ملايين و758 ألفا و748 مواطنا، فيما نسبة الإناث المُسجل أسمائهن البطاقات الصادرة 75.5%.

وأوضحت وزارة التضامن أن هناك عدة خطوات للاستعلام عن أسماء المقبولين في "تكافل وكرامة" من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك بعد اتجاه الوزارة إلى ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، أو من خلال الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680.