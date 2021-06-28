حمدوك يؤكد حرص السودان على تطوير التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، حرص السودان على تطوير وتنمية التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية، خاصة في المجال الاقتصادي.

جاء ذلك لدى لقاء رئيس وزراء السودان، اليوم الإثنين في الخرطوم، مع وفد كوريا الجنوبية برئاسة وزير الدولة بوزارة الخارجية الكورية للتعاون الاقتصادي سيونج هو لي، بحضور وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير محمد شريف.

وبحث اللقاء تطوير وتنمية التعاون بين السودان وكوريا الجنوبية في المجالات السياسية والاقتصادية، وتبادل المنافع بين المؤسسات المالية والتنموية.

في غضون ذلك، التقت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، مع المسئول الكوري، الذي أكد حرص بلاده على تطوير مستوى التعاون مع السودان.

من جانبها، عبرت وزيرة الخارجية السودانية عن تقدير حكومة الفترة الانتقالية للدعم الذي تقدمه كوريا الجنوبية، وتطلعها إلى أن تثمر اجتماعات التشاور السياسي والمنتدى الاستثماري المشترك عن النتائج المرجوة، بما يعزز الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين، كما أعربت عن تطلع السودان إلى دعم كوريا الجنوبية في مجال الصناعة والتعليم والتدريب المهني.

وفي سياق متصل، وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بالاهتمام الخاص بقضية النازحين واللاجئين وتذليل كافة الصعاب التي تواجههم، والتركيز في توفير الخدمات الأساسية لسكان ولاية شمال دارفور (غرب السودان).

والتقى رئيس وزراء السودان مع والي شمال دارفور نمر عبدالرحمن، الذي أوضح أنه تلقى من الدكتور عبدالله حمدوك عددًا من التوجيهات قبل توجهه غدًا لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لاستلام مهامه.

وأكد والي شمال دارفور استعداد الولاية الكامل للتعاون مع المنظمات الإنسانية من أجل تقديم المساعدات الممكنة للنازحين، ولتسهيل عودة اللاجئين، لافتًا إلى أن اللقاء تطرق لقضية التنوع الاجتماعي في شمال دارفور، وكيفية إشراك القوى السياسية والمجتمعية ولجان المقاومة في إدارة المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى كيفية تشجيع الإدارات الأهلية والمرأة، ليكونوا جزءًا أساسيًا من حكومة الولاية في الفترة المقبلة.

وشدد على أن أولويات حكومته للمرحلة المقبلة تتمثل في توفير الخدمات الأساسية للمواطن في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى أن رئيس مجلس الوزراء أبدى استعداده لتقديم كل المساعدات الممكنة من أجل تقديم خدمة أفضل لسكان ولاية شمال دارفور.

وأضاف أن حمدوك أبدى الاستعداد لعقد لقاءات أخرى، بهدف تذليل العقبات ومعالجة المشكلات التي تواجه حكومة ولاية شمال دارفور.