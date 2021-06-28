الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حمدوك يؤكد حرص السودان على تطوير التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية

حمدوك
حمدوك

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، حرص السودان على تطوير وتنمية التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية، خاصة في المجال الاقتصادي.

جاء ذلك لدى لقاء رئيس وزراء السودان، اليوم الإثنين في الخرطوم، مع وفد كوريا الجنوبية برئاسة وزير الدولة بوزارة الخارجية الكورية للتعاون الاقتصادي سيونج هو لي، بحضور وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير محمد شريف.

وبحث اللقاء تطوير وتنمية التعاون بين السودان وكوريا الجنوبية في المجالات السياسية والاقتصادية، وتبادل المنافع بين المؤسسات المالية والتنموية.

في غضون ذلك، التقت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، مع المسئول الكوري، الذي أكد حرص بلاده على تطوير مستوى التعاون مع السودان.

من جانبها، عبرت وزيرة الخارجية السودانية عن تقدير حكومة الفترة الانتقالية للدعم الذي تقدمه كوريا الجنوبية، وتطلعها إلى أن تثمر اجتماعات التشاور السياسي والمنتدى الاستثماري المشترك عن النتائج المرجوة، بما يعزز الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين، كما أعربت عن تطلع السودان إلى دعم كوريا الجنوبية في مجال الصناعة والتعليم والتدريب المهني.

وفي سياق متصل، وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بالاهتمام الخاص بقضية النازحين واللاجئين وتذليل كافة الصعاب التي تواجههم، والتركيز في توفير الخدمات الأساسية لسكان ولاية شمال دارفور (غرب السودان).

والتقى رئيس وزراء السودان مع والي شمال دارفور نمر عبدالرحمن، الذي أوضح أنه تلقى من الدكتور عبدالله حمدوك عددًا من التوجيهات قبل توجهه غدًا لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لاستلام مهامه.

وأكد والي شمال دارفور استعداد الولاية الكامل للتعاون مع المنظمات الإنسانية من أجل تقديم المساعدات الممكنة للنازحين، ولتسهيل عودة اللاجئين، لافتًا إلى أن اللقاء تطرق لقضية التنوع الاجتماعي في شمال دارفور، وكيفية إشراك القوى السياسية والمجتمعية ولجان المقاومة في إدارة المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى كيفية تشجيع الإدارات الأهلية والمرأة، ليكونوا جزءًا أساسيًا من حكومة الولاية في الفترة المقبلة.

وشدد على أن أولويات حكومته للمرحلة المقبلة تتمثل في توفير الخدمات الأساسية للمواطن في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى أن رئيس مجلس الوزراء أبدى استعداده لتقديم كل المساعدات الممكنة من أجل تقديم خدمة أفضل لسكان ولاية شمال دارفور.

وأضاف أن حمدوك أبدى الاستعداد لعقد لقاءات أخرى، بهدف تذليل العقبات ومعالجة المشكلات التي تواجه حكومة ولاية شمال دارفور.

مجلس الوزراء السوداني حمدوك السودان كوريا الجنوبية النازحين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

أول رد من شيرين عبدالوهاب على أزمة «التسجيل المسرب لوالد حسام حبيب»

القصة الكاملة لأزمة شيرين وحقيقة التسجيل الصوتى لوالد حسام حبيب

ارتفاع في أسعار السجائر خلال يوليو.. والزيادة تصل لـ5 جنيهات

رسمياً.. 2400 جنيه الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

غياب أوباما وإمام عاشور عن مباراة الزمالك وغزل المحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حول زواج الفلسطينيين من عرب 48.. هل يهدد "قانون المواطنة" الحكومة؟ الإسرائيلية؟

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر