الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الثقافة

«القمر الأسود» جديد ديانا حسام الدين عن «الكنزى للنشر»

القمر الأسود
القمر الأسود

تصدر قريبًا عن دار الكنزي للنشر والتوزيع، رواية "القمر الأسود" للكاتبة الشابة ديانا حسام الدين، ومن المقرر أن تطرح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، التي ستنطلق خلال الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "في القراءة حياة".

وعلى غلاف الرواية نقرأ: طبيبة أطفال نفسية تجد نفسها فجأة مجبرة على علاج طفلة غامضة، وتعيش بمنزل مريب لتكتشف في تلك الرحلة النفسية العديد من الأسرار التي ستقلب الموازين رأسًا على عقب!
فهل ستستطيع إنقاذ تلك الفتاة التي تعلقت بها؟ أم ستضطر الى قتلها؟!

وعن مشاركتها بمعرض الكتاب قالت ديانا حسام الدين: رأيي أن التأخير في إقامة الدورة الـ52 من المعرض لم تكن له فائدة، بل على العكس تمامًا لقد تسبب في الضرر لبعض دور النشر والكتاب، خاصة أن معرض الإسكندرية أقيم في الموعد المحدد وما زالت الظروف كما هي بالنسبة لجائحة فيروس كورونا.

وتابعت في تصريح لـ"الدستور": لا أدري ما كان الهدف من التأجيل، ولكن أتوقع أن المعرض سيكون منظمًا تلك المرة، ويحتوي على العديد من وسائل الحماية المناسبة للحفاظ على الزوار، وربما تلك الفترة التي امتدت من الموعد الأساسي إلى إقامته في 30 يونيو، قد أعطت فرصة لبعض من المؤلفين كي يقدموا أعمالهم المتأخرة، وبحكم اختلاطي بالمجال الأدبي أستطيع القول إن هناك الكثير من الأعمال الرائعة التي تم إصدارها بعدة دور نشر.

ديانا حسام الدين، كاتبة مصرية روائية، صدر لها عدد من الروايات الورقية والإلكترونية منها: "الحالة 107" عن دار الكنزي للنشر والتوزيع، "الأجوف" مجموعة قصصية إلكترونية مع (أسرار الروايات النشر الإلكتروني)، وشاركت بقصة "اليد الشيطانية" في مجلة الجحيم الورقية، وقصة "جميلة" ضمن مجموعة قصصية في كتاب "يحدث في الجحيم"، وقصة "التي لم تكن" بمجموعة قصصية في كتاب "فرسان الظلام".

دار الكنزي القمر الأسود ديانا حسام الدين معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب 2021

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