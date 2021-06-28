«الصحة» تكشف الخدمات الطبية المقدمة في مبادرة صحة المرأة

كشفت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن الخدمات الطبية المقدمة للسيدات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، لافته إلى أنه تشمل خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى السيدات، بالإضافة إلى الضغط والسكر والسمنة والتوعية بالصحة الإنجابية للسيدات.

أشارت إلى أنه يتم تقديم الفحص والخدمات الطبية للسيدات من خلال أكثر من 3000 ألف وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن مشاركة 112 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية المتقدمة للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، لافتاً إلى توفير أحدث بروتوكولات العلاج لـ سرطان الثدي، لعلاج السيدات المنتفعات من المبادرة بالمجان.

أضافت أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg، إضافة إلي تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص وتقديم الخدمة الطبية لـ 16 مليون و178 ألف و994 سيدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ بداية انطلاقها من شهر يوليو 2019.



أشار مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة إلى تدريب 15 ألف و168 من الفرق الطبية بالوحدات الصحية والمستشفيات المعنية بتقديم الخدمات الطبية للسيدات المنتفعات من المبادرة بكافة محافظات الجمهورية على أحدث البروتوكولات العلمية الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث تشمل التدريبات "الأطباء والتمريض وفرق التوعية" بالوحدات الصحية، و"أطباء الفحص المتقدم، أطباء الأشعة، أطباء الباثولوجى، والفنيين" بالمستشفيات ومراكز الأورام.

وأكد استمرار تقديم التدريبات النظرية والعملية الدورية للفرق الطبية بكافة محافظات الجمهورية، لمواكبة التطورات العلمية للكشف المبكر على سرطان الثدي، حرصاً على تقديم أفضل خدمة طبية للمنتفعات من المبادرة، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمرأة المصرية.



وأوضح أن التدريب يتم من خلال محاضرات نظرية وورش عمل تتضمن التعريف بـ"سير العمل بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتدريب على الفحص الإكلينيكي المتقدم لسرطان الثدي، وأسس التوعية الصحيحة للمنتفعات "، وذلك من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين في " الجراحة العامة، علاج الأورام، أطباء الأشعة ".