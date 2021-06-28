وزير خارجية السعودية يلتقي نظرائه من ليبيا والأردن والعراق في روما

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الإثنين، عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال الاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية السعودية في بيانٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، التقى وزير الخارجية السعودي كلا من؛ وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين بكي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان، وزيرة خارجية ليبيا الدكتورة نجلاء المنقوش، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، بالإضافة إلى اجتماعه مع كلا من؛ وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، ووزيرة خارجية مملكة هولندا السيدة سيغريد كاغ، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وشارك وزير الخارجية السعودي، اليوم، في أعمال الاجتماع الوزاري حول سوريا بدعوة مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيطاليا، كما شارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: "أكدت اليوم، خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، موقف المملكة الداعم لكل الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف وقطع سبل تمويلهما، ومحورية دور المملكة في تعزيز الأمن والسلم بالتعاون مع الشركاء من حول العالم".

الاجتماع الوزاري لأعضاء التحالف الدولي

واجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الإثنين، لتجديد الالتزام الجماعي بمواصلة محاربة التنظيم وتمدداته وضمان دوام هزيمته.

وعُقِدَ المؤتمر "الوزاري المكتمل" للتحالف تحت الرئاسة المشتركة لوزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والإيطالي لويجي دي مايو، وذلك بحضور وزراء خارجية 40 دولة رئيسية من أعضائه.

وحسب وزارة الخارجية الإيطالية، فإن المؤتمر يمثل "فرصة لتجديد الالتزام الجماعي لأعضاء التحالف بالهزيمة الدائمة لداعش ومنع أي محاولة لتعافي التنظيم"، ومن ثَمّ، سيجدد الوزراء تأكيد "أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من الالتزام بما في ذلك الالتزام المالي بتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة بالعراق وسوريا".

يذكر أنه تم تشكيل التحالف الدولي ضد «داعش» عام 2014، وانضمت إلى عضويته 83 دولة تلتزم بالعمل الجماعي من خلاله على مواجهة التنظيم الإرهابي على مختلف الجبهات وتفكيك شبكاته والعمل الجماعي على إضعاف التنظيم وهزيمته.

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش

وزير الخارجية السعودي يلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيرته الليبية

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الأردني

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره العراقي

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الفرنسي

وزير الخارجية السعودي يلتقي وزيرة خارجية هولندا