بعد فوزها بجائزة «المبدع الصغير».. 5 عوامل وراء كتابة سيلينا سمير نصًا مسرحيًا

حصلت الطفلة سيلينا سمير سعد (10 سنوات)، ابنة محافظة أسيوط، على جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الأولى، برعاية السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في نسختها الأولى، في مجال كتابة النص المسرحي.

وعن حبها للمسرح، وكيف استطاعت تأليف أول نص مسرحي وهي تحت سن 12 سنة، وعن أبرز نجوم المسرح المتابعة لهم، كشف "سيلينا" لـ"الدستور" عن أبرز 5 أسباب دفعتها للفوز بجائزة الدولة للمبدع الصغير فرع المسرح في دورتها الأولى:

- بدأت "سيلينا" منذ عامين في تأليف المونولوجات المسرحية الصغيرة، ثم انتقلت إلى تأليف النصوص المسرحية، فكان أول نتاجها النص المسرحي "خليك جميل ومبتسم" الذى فازت عنه بجائزة المبدع الصغير فرع المسرح في دورتها الأولى.

- قالت إنها تمثل المسرح منذ أن كان عمرها 5 سنوات من خلال المسرح المدرسي والكنسي وقصور الثقافة.

- أوضحت "سيلينا" أنها أصغر مشاركة في مشروع "ابدأ حلمك" التابع لوزارة الثقافة فرقة أسيوط.

- الفنانة دنيا سمير غانم نجمتها المفضلة دراميًا، وعن المسرحيين تعشق أعمال فؤاد المهندي ومحمد صبحي.

- قراءتها لكل من مسرحية " الملك لير" و"السلم طالع للشمس" لـ إبراهيم الحسيني ساعدتها في الكتابة للمسرح.

يذكر أنه أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين في جائزة الدولة للمبدع الصغير، خلال حفل أقيم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حيث فاز بالمسابقة 16 طفلًا، بينهم أطفال من دار أيتام، وسوف يتزايد الاهتمام بتلك الجائزة وإضافة فروع أخرى لها في المستقبل القريب، وذلك تحت رعاية انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

حضر حفل إعلان الجوائز، أعضاء اللجنة العليا للجائزة، وهم: الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، الدكتورة رشيدة الشافعي، المهندس زياد عبدالتواب، الكاتبة فاطمة المعدول، التشكيلي الكبير محمد عبلة، الدكتور محمد المنسي قنديل، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الكاتب محمد عبدالحافظ رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، المستشار محمد الموافي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الثقافة، وأعضاء لجان التحكيم والفرز في مختلف فروع الجائزة.

يذكر أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تم الإعلان عنها في نهاية فبراير الماضي وتضم فئتين عمريتين الأولى من 5 إلى 12 عامًا، والفئة الثانية من 12 إلى 18 عامًا، وتشمل ثلاثة مجالات الأول الآداب في أفرع القصة والشعر والمسرح والثاني في الفنون في أفرع الرسم والعزف والغناء، أما المجال الثالث هو الإبداع والابتكار في فرعي التطبيقات والمواقع الإلكترونية بالإضافة إلى الابتكارات العلمية.