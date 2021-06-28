الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن القاهرة يكشف تفاصيل سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن العاصمة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بدوائر شرق القاهرة انه تم ضبط 4 عاطلين تخصصوا في سرقة السيارات عقب مناقشة أحد المتهمين بسرقة سيارة في مدينة نصر واعترف أثناء مناقشته علي تشكيل عصابي يقوم بالتعامل معه ويساعدوه في تغيير اللوحات المعدنية عقب سرقة السيارات.

البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بدوائر اقسام شرطة مدينة نصر و مصر الجديدة وعين شمس اشتبهوا في إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق، وبالكشف الفني عن اللوحات المعدنية المثبتة عليها تبين أنها دون بيانات وغير خاصة بالسيارة، وبالكشف الفني على السيارة برقم الشاسيه تبين أنها مبلغ بسرقتها بمحافظة الشرقية كما أمكن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) حال حضوره لإستقلال السيارة ، وبحوزته رخصة تسيير بذات اللوحات المضبوطة المثبتة على السيارة "مزورة".

وبمواجهته، اعترف بتحصله على السيارة المضبوطة من (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة "له معلومات جنائية") وعلمه بأنها متحصله من واقعة سرقة وأن رخصة التسيير مصطنعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها بالجيزة ، وبمواجهة الأخير أقر بسابقة تحصله على السيارة الأولى من أحد الأشخاص بنطاق محافظة شمال سيناء وقيامه بالاستعانة بآخر لإصطناع رخصة تسيير السيارة، والتصرف فيها بالبيع لعميله (المتهم الأول).

أضاف بقيامه بإرتكاب واقعة سرقة السيارة الثانية عقب قيام مالكها بعرضها للبيع عبر مواقع التسويق الإلكترونى، وتمكنه من مغافلة مالك السيارة أثناء معاينتها وإصطناع نسخة من مفتاح السيارة ومعاودة سرقتها من أسفل العقار سكنه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين، واتهموهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصل رجال مباحث قطاع شرق القاهرة من تحديد تشكيل عصابي مكون من ٤ افراد يقومون بسرقة السيارات الملاكي بدوائر القطاع و تم ضبطهم وجاري مناقشتهم.

تشكيل عصابي سرقة سيارات تغيير لوحات معدنية القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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