الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«معركة الوعي ومحاربة الأفكار المتطرفة» في جلسات استماع «الحركة الوطنية»

جلسات استماع حزب
جلسات استماع حزب الحركة الوطنية

عقدت مجموعة العضوية بحزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة الدكتور أحمد رؤوف مستشار رئيس الحزب للشئون السياسية والتنظيمية ورئيس المجموعة، جلسة الاستماع الثانية لعدد من المواطنين بالتنسيق مع ارشدياكون يعقوب كامل، واستمعت خلالها لآرائهم وتصوراتهم ورؤيتهم للحياة الحزبية والسياسية وطموحهم، وارتكزت كثير من محاور النقاش حول معركة الوعي، التي تقودها الدولة لمحاربة أي أفكار متطرفة تستهدف هز الثقة والنيل من كيان الوطن وجبهته الداخلية، وذلك استمرار لجلسات الاستماع التي أطلقتها حزب الحركة الوطنية المصرية بنظام "الفوكس جروب".

عصف ذهني للشباب 

وأدارت الدكتورة حنان الشاذلي الأمين العام المساعد وأمين التدريب والتثقيف في إدارة جلسة الاستماع والتي شملت أساليب متعددة بمثابة عصف ذهني للشباب المشارك الذي تحدث بحرية تعكس وعيهم بالمشكلات المحيطة التي تواجههم وتعطي تصور وانطباع حول طريقة تفكيرهم في التناول والحلول وقدموا رؤي وأفكار وتطلعات تستدعي من كل مؤسسة حزبية أو سياسية ان تهتم بهم وتؤهلهم وتجهز لهم الأنشطة والدورات التدريبية التي تؤهلهم لممارسة حزبية سليمة، حيث أكدت أن نتائج جلسات الاستماع فاقة التوقع وأن المجتمع متعطش بشكل كبير لمسل هذه الورش لنقل وتكوين صورة حقيقية للواقع.

- ديناميكية الحوار

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رؤوف مستشار رئيس الحزب للشئون السياسية والتنظيمية أن الحزب مستمر في تنفيذ جلسات الاستماع لكل فئات المجتمع حيث ان ديناميكية الحوار تساهم في وضع رؤية وخطة واضحة تستند إلى الواقع   خاصة أن الدولة لن تفعل كل شيء بمفردها، بل تحتاج من كل مؤسسة سواء كانت سياسية او مجتمعية ان تقوم بدورها المنوط بها.

- إيجاد حلول للمشكلات المجتمعية

وأشاد اللواء محمد عبداللطيف مستشار رئيس الحزب للشئون العامة بالفكرة والتجربة التي تصنع فارق كبير وتؤكد فاعلية ودور الحزب في العمل على أرض الواقع ومشاركة كل فئات المجتمع أفكارهم وطموحاتهم ورآهم السياسية والاجتماعية.

وأعرب المشاركون في الجلسة عن سعادتهم البالغة للمشاركة في هذا العمل كما قدموا عددا من المقترحات والطلبات خلال الحوار كان أهمها اهتمام الحزب بمثل هذه الجلسات وكذلك المشاركة في إيجاد حلول لمشكلات مجتمعية كثيرة وتنظيم الملتقيات الخاصة بالتوظيف والعمل وتبني تعليم وتسويق الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة كمصدر دخل هام للفرض وأحد ركائز الاقتصاد القومي.

حزب الحركة الوطنية الدكتور احمد رؤوف المشروعات الصغيرة الاقتصاد القومي معركة الوعي الدورات التدريبية

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