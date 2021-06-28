الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن تشهد حفل كورال أطفال مصر.. الأربعاء المقبل

كورال أطفال مصر
كورال أطفال مصر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق حفل كورال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، يوم الأربعاء المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكدت نيفين القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي وجميع قطاعاتها تعمل على دعم ومساندة كل الفئات الفقيرة والمهشمة عبر منظومة واسعة من الحماية والرعاية، مشيرة إلى أن المجتمع يحتاج إلي بعض من التفاؤل والثقة والفرح، ولا يوجد أجمل من هؤلاء الأطفال والشباب والشابات لبث تلك الروح فينا.

وتأتى الاحتفالية في إطار مبادرة «كورال أطفال مصر»، وهى إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بهدف رعاية وتنمية مواهب الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية «اجتماعية، ثقافية، وتعليمية»، واكتشاف مواهبهم لتمثيل مصر في الحفلات والمهرجانات بالداخل والخارج بالغناء، العزف.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على التطوير المؤسسي لدور الرعاية، حيث وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمساهمة في تطوير 40 مؤسسة كبيرة بمنهجية معينة، لكي تضم هذه الدور فيها كل احتياجات الأطفال، حيث توفر لهم بيئة تنموية تحتوي على أماكن ليس فقط للإقامة، ولكن أيضا للرياضة، والفن و المسرح، وأيضا مكان للتغذية، والكترونيات وتوفير مساحات خضراء بدور الرعاية، بالإضافة إلى أماكن للمشرفين حيث العمل على توفير بيئة داعمة لهم.

وأضافت القباج في تصريحات لـ"الدستور"، أن الوزارة تعمل أيضا على تعبئة موارد لهم، وتوفير تمويل متميز يضمن استكمال تعليهم الجامعي، ودعم إضافي لمن يحصل على درجات عالية، كما نعمل على تفعيل خط ساخن يقوم عليه منهم فيهم، بمعنى انهم سوف يستقبلوا شكاوى أخواتهم ، ويوفوا الوزارة بتقرير عما يحد داخل المؤسسات.

وأشارت إلى أنه سيتم النظر في اختيارات العاملين في المؤسسات، وإجراءات التعامل معهم لان مرتباتهم متدنية، موضحة أنه سيتم تطوير المؤسسات.

عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي وزيرة التضامن الاجتماعي مواهب الأطفال دور الرعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لدكتور مصطفى مدبولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

أول رد من شيرين عبدالوهاب على أزمة «التسجيل المسرب لوالد حسام حبيب»

القصة الكاملة لأزمة شيرين وحقيقة التسجيل الصوتى لوالد حسام حبيب

ارتفاع في أسعار السجائر خلال يوليو.. والزيادة تصل لـ5 جنيهات

رسمياً.. 2400 جنيه الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

غياب أوباما وإمام عاشور عن مباراة الزمالك وغزل المحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حول زواج الفلسطينيين من عرب 48.. هل يهدد "قانون المواطنة" الحكومة؟ الإسرائيلية؟

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر