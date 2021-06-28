وزيرة التضامن تشهد حفل كورال أطفال مصر.. الأربعاء المقبل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق حفل كورال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، يوم الأربعاء المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكدت نيفين القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي وجميع قطاعاتها تعمل على دعم ومساندة كل الفئات الفقيرة والمهشمة عبر منظومة واسعة من الحماية والرعاية، مشيرة إلى أن المجتمع يحتاج إلي بعض من التفاؤل والثقة والفرح، ولا يوجد أجمل من هؤلاء الأطفال والشباب والشابات لبث تلك الروح فينا.

وتأتى الاحتفالية في إطار مبادرة «كورال أطفال مصر»، وهى إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بهدف رعاية وتنمية مواهب الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية «اجتماعية، ثقافية، وتعليمية»، واكتشاف مواهبهم لتمثيل مصر في الحفلات والمهرجانات بالداخل والخارج بالغناء، العزف.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على التطوير المؤسسي لدور الرعاية، حيث وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمساهمة في تطوير 40 مؤسسة كبيرة بمنهجية معينة، لكي تضم هذه الدور فيها كل احتياجات الأطفال، حيث توفر لهم بيئة تنموية تحتوي على أماكن ليس فقط للإقامة، ولكن أيضا للرياضة، والفن و المسرح، وأيضا مكان للتغذية، والكترونيات وتوفير مساحات خضراء بدور الرعاية، بالإضافة إلى أماكن للمشرفين حيث العمل على توفير بيئة داعمة لهم.

وأضافت القباج في تصريحات لـ"الدستور"، أن الوزارة تعمل أيضا على تعبئة موارد لهم، وتوفير تمويل متميز يضمن استكمال تعليهم الجامعي، ودعم إضافي لمن يحصل على درجات عالية، كما نعمل على تفعيل خط ساخن يقوم عليه منهم فيهم، بمعنى انهم سوف يستقبلوا شكاوى أخواتهم ، ويوفوا الوزارة بتقرير عما يحد داخل المؤسسات.

وأشارت إلى أنه سيتم النظر في اختيارات العاملين في المؤسسات، وإجراءات التعامل معهم لان مرتباتهم متدنية، موضحة أنه سيتم تطوير المؤسسات.