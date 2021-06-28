«بيطري دمياط» تعقد ندوة تثقيفية للتعرف على كورونا ونشر الوعى

عقدت مديرية الطب البيطري بدمياط، ندوة تثقيفية للتعرف على فيروس كورونا ونشر الوعي بين العاملين عن كيفية الوقاية منه؛ والرد على تساؤلاتهم واستفسراتهم المتعلقة به، كما يأتي ذلك ضمن حرص مديرية الصحة على التدريب المستمر.

وعُقدت الندوة بديوان عام المديرية، ضمن التعاون بين مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة والسكان بالمحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري بدمياط.

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم الاثنين، بالمرور على مركز روماتيزم القلب بمستشفى التخصصي بدمياط للتأكد من سير العمل بالقسم بناء على تكليف مدير عام الطب العلاجي دكتور محمد فهيم.

وأكد "فهيم" أن القسم يقدم خدماته للمواطنين بناء على البرنامج القومي للروماتيزم القلب حيث يوجد جهاز ايكو محمول وجهاز ايكو متنقل وجهاز رسم قلب وجهاز رسم قلب بالمجهود وجهاز هولتر وتتم متابعة الدورية بداخل القسم _كل الشكر للقائمين على المركز من أطباء وتمريض وإداريين.

كما قامت الدكتورة سوزان غانم، بناء علي توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم الاثنين، بالمرور علي مركز روماتيزم القلب بمستشفى التخصصي بدمياط للتأكد من سير العمل بالقسم بناء على تكليف مدير عام الطب العلاجي دكتور محمد فهيم.

وأكد "فهيم" أن القسم يقدم خدماته للمواطنين بناء علي البرنامج القومي للروماتيزم القلب حيث يوجد جهاز ايكو محمول وجهاز ايكو متنقل وجهاز رسم قلب وجهاز رسم قلب بالمجهود وجهاز هولتر وتتم متابعة الدورية بداخل القسم.