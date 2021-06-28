جنايات الزقازيق تعاقب المتهم بقتل طليقته بالمؤبد

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة المتهم بقتل طليقته أمام زوجها الثاني، انتقاما منها، بالسجن المؤبد، وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وامير أحمد ذكى، وأمانة سر خالد إسماعيل، ويامن محمود، ومحمد سعيد أبوخضرة من تنفيذ احكام النيابة العامة.

تعود أحداث القضية رقم 2383 لسنة 2020 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، ليوم 16 ديسمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من الرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث القسم، يفيد وصول" إ أ ي" 32 سنة ربة منزل لمستشفى التأمين جثة هامدة، أثر إصابتها بطعنة نافذة بالجسد.

وتوصلت تحريات مباحث قسم ثاني العاشر، إلى قيام " ع ح أ" 52 سنة عامل بإحدى شركات الغزل والنسيج مقيم ههيا، طليق المجنى عليها بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، وأقر في التحقيقات أنه سافر للعمل في دولة السعودية منذ 12 سنة، وكان يرسل للمجنى عليها مبالغ مالية، ولديه منها طفلين، وفوجئ عند عودته لمصر، بقيامها برفع دعوى للطلاق، وتزوجت من شخص آخر يدعي" محمد ص" وقامت بشراء شقة من تحويشة عمرى، وتواصل مع أسرتها لوضع حل وحصوله على فلوسه وتحويشة عمرى.

وتابع أنه كان على موعد للتفاهم مع زوجته وحصوله على حقه في جلسة ودية بحضور زوجها الثاني، وأثناء الحوار حدثت مشادة تطورت إلى مشاجرة قام زوجها باستلال سكين من النيش وحاول طعنه بها، فأخذها منه وحاول الدفاع عن نفسى فأصابت المجنى عليها، وتم القبض على المتهم وإحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق.

إحالة أوراق قاتلة زوجها للمفتي

كما قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، بمحافظة الدقهلية اليوم، إحالة أوراق ربة منزل من إحدى قري مركز ميت غمر، إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في قرار إعدامها بعد اتهمتها النيابة العامة بقتل زوجها عمدا بأن دست له سم فأر في الطعام، لرفضها العيش معه، وأكد شقيق المجني عليه أنها أردت التخلص من زوجها رغبة منها في الزواج منه، وأن زوجها يقف في طريق هدفها المنشود، واعترفت المتهمة بفعلتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد ، محمود محمد عبد الرازق، وذلك في القضية رقم 444 لسنة 2016 جنايات ميت غمر والمقيدة برقم 6 لسنة 2016 كلي جنوب المنصورة.

كان المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة أمر بإحالة "علما محمد السيد السباعي" 20 سنة، ربة منزل، ومقيمة بإحدى قرى مركز ميت غمر لأنها في يوم 4/10/2015 بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية قتلت المجني عليه "أحمد سليمان محمد" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك وأعدت لهذا الغرض مبيد حشري "سم فأر" وما أن تھیأت لها الفرصة حتی دسته في طعامه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالأوراق.

وأكد "محمد سليمان محمد " 24 سنة طباخ، ومقيم بإحدى قرى ميت غمر، في أقواله أمام النيابة العامة، بأنه نما إلى علمه وفاة شقيقه فتوجه صوب مسكنه وأبصر على جثمانه إفرازات تخرج من فمه وتغير في لون جلده واتهم المتهمة بتقديم مادة سامة له بقصد قتله لسابق إخبارها له لرغبتها بالزواج منه وأن المجني عليه يقف في طريق هدفها المنشود وأنها ستتخلص منه وصولا لمقصدها.