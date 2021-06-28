«التموين»: مشروع جمعيتي وفر أكثر من 18 ألف فرصة عمل مباشرة

كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين، مدير مشروع جمعيتي، أن المشروع يستهدف توفير فرص عمل للشباب وتقليل حدة البطالة وأن تكون لدى الوزارة أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة للمنافذ الثابتة بمصر، وإتاحة كل السلع التموينية من داخل هذه المنافذ.

أضاف كمال، خلال تصريحات إعلامية اليوم أنه جرى تدشين 3 مراحل من المشروع، إذ تم افتتاح 3 آلاف منفذ بالمرحلة الأولى، وألف للمرحلة الثانية، وألفين للثالثة.

أضاف أن كل منفذ بالمشروع يتيح ما بين 2 إلى 3 فرص عمل، وأن المشروع بمراحله الثلاث وفر أكثر من 18 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيراً إلى أن المنفذ الواحد يوفر ما بين 3 و4 فرص عمل غير مباشرة.

أشار إلي أنه جرى الإعلان عن المرحلة الرابعة من المشروع، وربطها بمبادرة حياة كريمة، ووصل الوزارة نحو 6500 طلب حتى هذه اللحظة، منها ألف في مراكز حياة كريمة، قبلت منها الوزارة 173.

أضاف أن هناك أكثر من شرط للمنفذ والمتقدم: "المنفذ يجب أن يكون مرخصاً ومساحته لا تقل عن 30 متراً وأن يكون مؤجراً لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو تمليك، وأن يتراوح سن المتقدمين ما بين 21 سنة إلى 45 سنة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط فيما أعلى، وأن يكون قد انتهى من الخدمة العسكرية، وألا تكون له أي وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص، وأن يقدم الأوراق المطلوب في إدارة المشروع بالوزارة وإرسالها للمعاينة في الشركات والمديريات لقبول الطلبات مستوفاة الشروط.

وأكد مدير مشروع جمعيتي أن منافذ المشروع تقدم 3 خدمات رئيسية، هي صرف التموين وسلع نقاط الخبز على بطاقات التموين، والبيع الحر للمواطنين الذين لا يحملون بطاقة تموين.

وكشف أحمد كمال، مستشار وزير التموين، المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة التموين بدأت أعمال تدشين أضخم منطقة لوجستية متعددة الأغراض التجارية ، متكاملة الخدمات بإجمالي استثمارت تقترب من حاجز الـ4 مليارات جنيه، موضحًا أن المنطقة هي واحدة من ضمن 18 مشروع لوجستي جاري إنشائهم في 11 محافظة على مساحة 400 فدان وتوفر نحو 49 مليار جنيه، كما توفر نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.