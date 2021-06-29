«مليون دولار وشقة وفرخة».. كيف شجعت الدول مواطنيها على تلقي لقاح كورونا؟

تعمل الدول المختلفة بعد الحصول على لقاح كورونا على تشجيع مواطنيها على اخذ جرعة اللقاح والحصول عليه فى محاولة لوقف تطورات فيروس كورونا عل مستوى الصحة والمستوى الاقتصادي للدولة .

وفى هذا الإطار قامت عدد من الدول على تشجيع مواطنيها للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد نرصدها فى هذا التقرير .

- جائزة بمليون دولار فى أمريكا

عدد من المدن الأمريكية الكبرى قامت بتقديم عدد من الجوائز وصت إحداها إلى مليون دولار، إلى جانب الأغذية والبطاقات المجانية لحضور المناسبات الرياضية الشعبية.

وكانت المواطنة الأمريكية أبجيل بانسيك، 22 عاما، قد فازت بمليون دولار أمريكي، في حين فازت طالبة أخرى بمنحة دراسية كاملة في نفس المسابقة التي أعدت من أجل التحفيز على الحصول على قلاح من فيروس كورونا .

- سنغافورة تعرض تعويضات حالة التضرر من اللقاح

أعلنت سنغافورة أنها ستدفع 225 ألف دولار لمواطنيها والمقيمين على أراضيها تعويضا لكل واحد منهم، في حال تعرضهم إلى إعاقات شديدة من جراء لقاح كوفيد- 19

وتلك التعويضات جزء من برنامج تدعمه الدولة لمساعدة الأفراد المتضررين وعائلاتهم من اللقاحات التي توزعها الحكومة في حال وقوع آثار جانبية نادرة.

- رحلات مجانية في رومانيا

وفي رومانيا قامت بعض الشركات بتنظيم رحلات مجانية، إلى جانب سلسلة من المبادرات الحكومية لتسريع حملة التلقيح لسكانها

- روسيا..الأيس كريم مقابل اللقاح

وفى روسيا قام مركز "تونى" وهو أحد مراكز التسوق، بتقديم الأيس كريم مجانا كنوع من التشجيع على الحصول على اللقاح .

- الصين.. شقة وطعام

فى الصين تقوم بعض الجهات بتقديم أجنحة الدجاج والبيض، كنوع من تشجيع المواطن الصيني للحصول على لقاح فيروس كورونا .

وفي هونج كونج ، تخشى السلطات هناك أن تؤدي معدلات التطعيم المتدنية إلى تعريض المدينة لتفش كبير في الوباء، ومن بين المحفزات المعروضة هناك رحلات جوية وشقة جديدة بقيمة 10.8 مليون دولار.

- وجبة برياني في الهند

وفى الهند تسعى مدينة كوفالام الجنوبية في الهند إلى تشجيع مواطنيها على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بطبق مجاني من البرياني، يحصل عليه الشخص لدى تطعيمه.

- تايلاند.. بقرة مقابل التطعيم

في مقاطعة «ماي تشايم» في إقليم تشيانج ماي بشمال تايلاند، وهي مقاطعة معظم سكانها من رعاة الماشية،بدأت السلطات هناك إجراء قرعة للفوز ببقرة وهو ما حقق نجاحا باهرا