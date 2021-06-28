الإثنين 28 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لينك الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومى 2021

معاشات
معاشات

لينك الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي 2021.. تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الخميس المقبل، صرف معاش شهر يوليو بالزيادة الجديدة والتى تبلغ 13%.

خطوات الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي 2021

وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، انه يمكن لأصحاب المعاش الاستعلام  عن الزيادة الجديدة بالرقم القومي من خلال عدة خطوات وهى:-

الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية التأمينات.

اختيار القائمة الخاصة بالخدمات.

الاستعلام عن زيادة المعاشات من خلال تخصيص كلمة مرور.

لينك الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي 2021


لينك الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي 2021: التسجيل من خلال الرقم القومي وتسجيل كلمة المرور. 

https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Info/GetPensionIncrease.aspx
 

تقسيم شرائح المعاش

من يتقاضى 1000 جنيه سيتم زيادة المعاش إلى 1130، من يتقاضى 2000 جنيه سيتم زيادة المعاشات إلى 2260، وفيما يخص من يتقاضى مبلغ 3000 جنيه ستتم زيادة المعاشات إلى 3390 جنيه، ومن يتقاضى 4000 جنيه، سيحصل على 4540 جنيها، أما من يتقاضى 5000 جنيه، فإن قيمة الزيادة 650 جنيهًا، ومن يتقاضى الـ6000 جنيه، فإن قيمة الزيادة 780 جنيهًا.
وبالنسبة لمن يتقاضى معاش الـ7000 جنيه، فإن قيمة الزيادة تصل لنحو 910 جنيهات، أما من يحصل على راتب 8000 جنيه فيما أعلى، فإن قيمة الزيادة 1053 جنيها.

المعاش الاستثنائي

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يمكن منح معاشات استثنائية لبعض الفئات ومنها العاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم علي أي معاش لأي سبب.

واضافت أنه لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية، يمكن أن يتم تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائياً، كما أنه يمكن منح تحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

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وأكدت أنه يتم عرض طلب المعاش الاستثنائي مرفقاً به (التقرير الطبي - البحث الاجتماعي) علي اللجنة التحضيرية لتقرير مدي حقك في المعاش الاستثنائي (منح / تحسين) ثم يعرض علي اللجنة العليا للنظر في الطلب.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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