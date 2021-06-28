من تسجيلاتها الصوتية.. أهم 10 تصريحات لـ شيرين عن حسام حبيب

خرجت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها على تويتر لترد على التسجيلات المتداولة لوالد حسام حبيب وهو يكشف طبيعة علاقة نجله بزوجته المطربة شيرين عبدالوهاب، ويتحدث بشكل مسيء وفي تسجيل صوتي من جزئين ردت شيرين على ما تم تداوله، وتستعرض "الدستور" أبرز ما جاء في حديثها.

أنا بخير ومفيش اي خطر علي حياتي واللي حصل مش هينفع ارد عليه بكلمتين.

حسام حبيب من انضف رجال الدنيا ومحترم ومتربي وميستاهلش منكم كل القسوة دي.

حسام بني شخصيتي ورجعني لنفسي تاني ورجع ثقتي في نفسي وربنا هو اللي بعتهولي.

حسام بيحبني انا وبناتي اكتر من نفسه بدليل انه معملش أغنية بقاله اربع سنين.

حماتي ست عظيمة وأم عظيمة عشان ربت حسام بالشكل ده.

ادعولنا بالذرية الصالحة ومفيش اي حاجه حقيقي من اللي اتنشرت حسام نقي ونضيف.

مفيش توكيلات باسم حسام والفيز بتاعتي مش معاه لأن كلي ملك حسام.

جوزي ابن ناس ومن عائلة محترمة أوي وبيتأثر بالكلام ده مقبلش حد يتكلم عليه كده.

بقالي اربع سنين متجوزه حسام مستفادش مني بحاجه انا اللي استفدت وكل الناس بتتخانق وتختلف.

ربنا مديني مؤشر وقلب وانا مرتاحه مع حسام ويكفي انه طلع كل التعابين من حياتي

وجاء ذلك بعد تداول عدد كبير من التسجيلات الصوتية والإسكرينات المنسوبة لوالد الفنان حسام حبيب الأستاذ حسين حبيب وهو يتحدث عن شيرين عبدالوهاب بأسلوب غير لائق وعن نيته هو ونجله في أن يستوليا على أموال وحسابات الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وبدأت أزمات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، في يونيو عام 2020، بانتشار أخبار حول حدوث مشاجرة بينهما، وصلت إلى حد الضرب وتبادل السباب ولكن تدخل حسين حبيب لينفي هذه الشائعات وقتها ويؤكد عدم وقوع أي شجار بين نجله وشيرين، وأن الزوجين يعيشان باستقرار في منزلهما في 6 اكتوبر.