وكيل «صحة دمياط» يتفقد مركز روماتيزم القلب بالمستشفى التخصصى

قام الدكتورالسيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، الإثنين، بالمرور على مركز روماتيزم القلب بالمستشفى التخصصى بدمياط؛ للتأكد من سير العمل بالقسم بناء على تكليف مدير عام الطب العلاجى دكتور محمد فهيم.

وأكد "فهيم" أن القسم يقدم خدماته للمواطنين بناء على البرنامج القومى لروماتيزم القلب، حيث يوجد جهاز إيكو محمول وجهاز إيكو متنقل وجهاز رسم قلب وجهاز رسم قلب بالمجهود وجهاز هولتر، وتتم متابعة الدورية بداخل القسم.

وزار الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، الإثنين، مستشفى فارسكور المركزى ومركز الأمراض المتوطنة، في جولة تفقد خلالها قسم الطوارئ للوقوف على معايير جودة الخدمات المقدمة وحسن معاملة المرضى، كما تمت مناقشة ملف الإحلال والتجديد المبانى بالمستشفى، بالإضافة إلى متابعة مبنى الغسيل الكلوى الجديد.

وتفقد مبنى المتوطنة وتجهيز مقر محتمل لتلقي اللقاح لأهالى مركز فارسكور.

كما تأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا التى تمر بها البلاد، ورافقه أثناء الزيارة الدكتورة ضياء داود وكيل المديرية، والدكتور محمد الجيوشي مدير إدارة التخطيط بالمديرية.

كما تابع الدكتور السيد أحمد عبد الجواد حصول العاملين بالإدارة التعليمية بدمياط الجديدة، على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، وذلك بعد التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمرضي والمواطنين بعد التطعيم.

وناشد الدكتور إيهاب محمود، المشرف العام على مقرات توزيع اللقاح للمواطنين والفرق المتنقلة لتوزيع اللقاح بأهمية تلقي اللقاح وكذلك أهمية التسجيل على موقع الوزارة لتلقي ميعاد التطعيم ضد فيروس كورونا لضمان سلامتهم والحفاظ على صحتهم.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.