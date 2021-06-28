شيرين عبدالوهاب تنهى أزمة «التسجيل المسرب»: «حسام طلع كل التعابين من حياتى»

ظهرت المطربة شيرين عبدالوهاب للمرة الأولى بعد انتشار تسريبات صوتية منسوبة لوالد حسام حبيب تتناول العلاقة بين الزوجين والخلافات بينهما، لا سيما في الجانب المادي.

وجاء ظهور شيرين من خلال صفحتها الرسمية على موقع تويتر، حيث علقت من خلال تسجيل صوتي على ما جرى مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث كتبت قائلة: "أحب أطمن كل الناس اللي بتحبني انا بخير ومفيش اي خطر علي حياتي واللي حصل مش هينفع أرد عليه بكلمتين لكن حسام جوزي اللي أنا معاشراه ده إنسان من أنضف رجال الدنيا وبيحبني أكتر من نفسي وأنا مدياكم العذر عشان انتو متعرفهوش وهو ربنا بعتوا في طريقي في وقت صعب وهو بيحبني أنا وبناتي اكتر من نفسه وهو عايش يخاف عليا وعلي بناتي ومعملش حاجة لنفسه وحماتي الست اللي ربت راجل أخلاقه كده دي ست عظيمة وبقولكم مفيش أي حاجة

من دي خالص وحسام نقي ونضيف".

وجاء ذلك بعد تداول عدد كبير من التسجيلات الصوتية والإسكرينات المنسوبة لوالد الفنان حسام حبيب الأستاذ حسين حبيب وهو يتحدث عن شيرين عبدالوهاب بأسلوب غير لائق وعن نيته هو ونجله في أن يستوليا على أموال وحسابات الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وبدأت أزمات شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، في يونيو عام 2020، بانتشار أخبار حول حدوث مشاجرة بينهما، وصلت إلى حد الضرب وتبادل السباب ولكن تدخل حسين حبيب لينفي هذه الشائعات وقتها ويؤكد عدم وقوع أي شجار بين نجله وشيرين، وأن الزوجين يعيشان باستقرار في منزلهما في 6 اكتوبر.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الاول) <a href="https://t.co/DcfmFWB7H8">pic.twitter.com/DcfmFWB7H8</a></p>— Sherine Abdel-Wahab (@sherine) <a href="https://twitter.com/sherine/status/1409568725540519943?ref_src=twsrc%5Etfw">June 28, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>