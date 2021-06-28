نيران غير صديقة

الاتهامات المرسلة، غير المنطقية، يمكن تجاهلها أو الرد عليها بالطريقة نفسها، غير أننا لن نفعل ذلك، وسننتهز الفرصة للكشف عن عصابة محترفة، تضم صحفيين وحقوقيين وعناصر تحت مستوى الشبهات، تجيد الطحن بلا طحين، ويمكنها بـ«الجعجعة» أن تشعل ضجيجًا من لا شىء.

وصلة الضجيج الأحدث، بدأت بتقرير نشره موقع «ياهو نيوز»، فى ١٤ يونيو الجارى، هو الحلقة الأولى من سلسلة حلقات، كتبها «مايكل إيزيكوف» عن مقتل جمال خاشقجى، ذلك السعودى، الذى تم قتله فى أكتوبر ٢٠١٨ بقنصلية بلاده فى إسطنبول. وفيها زعم أن فريق الاغتيال توقف فى مصر وحصل منها على «مواد مخدرة غير مشروعة» قبل التوجه إلى تركيا، كما زعم أيضًا أن القتلة «ربما تلقوا تدريبات» على أيدى ضباط مخابرات مصريين، واستنادًا إلى هذه المزاعم، طالبت منظمات حقوقية، أو توصف بأنها كذلك، الولايات المتحدة بالتحقيق فى دور محتمل لمصريين فى تلك الجريمة، مع فرض عقوبات مناسبة، حال ثبوت ذلك!

بديهى أن تكون المواد المخدرة، أى مواد مخدرة، محظورة وغير مشروعة، إلا ما كان منها للاستخدام الطبى، وبغض النظر عن عبثية أو لا منطقية عدم قدرة فريق الاغتيال على توفير أى مواد مخدرة، محظورة أو غير مشروعة، من السعودية أو من تركيا، إلا أن الواقعة حال ثبوتها لا تصلح دليلًا على وجود دور للقاهرة، أو طنطا، فى عملية الاغتيال، بعكس منطقية وجود دور للولايات المتحدة، التى تلقى فيها أربعة، على الأقل، من القتلة، تدريبات شبه عسكرية.

بالفعل، وليس مجرد استنتاج، تلقى أربعة، على الأقل، من المشاركين فى قتل خاشقجى تدريبات فى شركة أمن اسمها «تيير وان جروب» بولاية أركنساس، تملكها شركة «سيريبروس كابيتال»، بموجب عقد أقرته الخارجية الأمريكية. وطبقًا لما نشرته جريدة «نيويورك تايمز»، فقد أقر لويس بريمر، المسئول التنفيذى فى الشركة الأم، بأن الأربعة تلقوا تدريبًا لدى الشركة، سنة ٢٠١٧، إضافة إلى خضوع اثنين لتدريب آخر فى ٢٠١٤ و٢٠١٥، ثم أشار إلى أن مراجعة أجرتها الشركة، سنة ٢٠١٩، نفت وجود علاقة بين مقتل خاشقجى ومناهج التدريب المعتمدة.

مزاعم وجود دور لمصر، إذن، مرسلة، وغير منطقية، ويمكن الرد عليها بتوجيه اتهامات أكثر منطقية للولايات المتحدة، لكن ما يعنينا هنا، هو أن بعض خيوط اللعبة، ظهرت فى الحلقة الخامسة، من حلقات «ياهو نيوز»، التى كان مصدرها الرئيسى أيمن نور، وتضمنت حكاية أغرب من الخيال، استغل فيها الأخير جهل إيزيكوف وعدم درايته بالإجراءات المتبعة فى السجون المصرية، التى كان مصدره المشبوه أحد نزلائها بعد إدانته فى قضية التزوير المعروفة.

خلال فترة سجنه كان أيمن نور يكتب مقالًا يوميًا فى هذه الجريدة، جريدة «الدستور»، وقيل فى تفسير قدرته على تسريب المقال إنه لم يكن يكتب خارج السجن حتى يكتب من داخله، فى إشارة إلى وجود آخرين يكتبون مقالاته. وهو ما تأكد بعد أن وجه رسالة بالإنجليزية، إلى باراك أوباما، وقت كان مرشحًا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، ونشرها الأخير فى حسابه على فيسبوك، إذ إن أيمن لا يجيد الكتابة والقراءة أو التحدث بالإنجليزية وله فى ذلك طرائف يعرفها كل القريبين منه.

مع كل ذلك، أوهم أيمن إيزيكوف بأن خاشقجى زاره فى السجن، وتحايل على إدارة السجن، بأن ادعى أنه قريب لزوجته، وأنه قام معه بعملية تبادل حقائب، وحمل الرسالة التى وجهها إلى أوباما، ليخلص فى النهاية إلى أن خاشقجى كان سببًا فى إطلاق سراحه. مع أن القاصى والدانى والواقف بينهما يعرفون أنه خرج فى فبراير ٢٠٠٩ لأسباب صحية، وأن خاشقجى كان وقتها، ومنذ أبريل ٢٠٠٧، يرأس تحرير جريدة الوطن السعودية، ما ينسف الكذبة التى استندت إلى أنه كان يشغل المنصب الذى تركه فى يناير ٢٠٠٧: مستشار السفير السعودى فى واشنطن.

لأيمن نور، إذن، دور فى اللعبة أو فى الحملة، لكن الأهم من ذلك، وما يؤكده أيضًا، هو أن ما زعم مايكل إيزيكوف أنه انفراد، سبق أن نشرته جريدة «صباح» التركية فى ٨ سبتمبر ٢٠١٩، بأن نسبت، فى تقرير، إلى صلاح الطبيقى، الطبيب الشرعى، عضو فريق الاغتيال، أنه حقن خاشقجى بـ«مخدر محظور» جلَبه من القاهرة، قبل أن يقوم بتقطيع جثته. والطريف، أن التقرير تضمن أقوالًا منسوبة لغالبية المتهمين خلال التحقيقات السرية التى أجرتها معهم السلطات السعودية، وكلها برأت ساحة محمد بن سلمان ولى العهد السعودى!

النيران غير الصديقة، باختصار، ارتدّت إلى صدور من أطلقوها، لأن الجعجعة، أو الأسلحة، التى استخدموها، أفسدها سوء التخزين.. أو عدم صلاحية المخزن.. وغباء المدعو أيمن.