الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

القصر العيني

التعليم تحسم أمر طالب طب قصر العينى (التفاصيل الكاملة)

طالب طب قصر العيني
طالب طب قصر العيني

علّقت وزارة التربية والتعليم على ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن فادي أيمن، الطالب بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، والذي تم حرمانه من استكمال دراسته بالكلية خلال الأيام الماضية، بدعوى أنه قام بتزوير شهادة الثانوية العامة، وأن درجاته غير صحيحة.

وقالت وزارة التعليم، في بيان الإثنين، إنه بناءً إلي ما ورد إليها من الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة، بوجود 2 استمارة نجاح تتضمن نفس رقم الجلوس مع اختلاف الأسماء الواردة بالاستمارات على الرغم من تطابق الدرجات والمجموع الكلي لكلا الطالبين، لافتة إلى أنه بالبحث في سجلات نتائج الطلاب الموجودة بالإدارة العامة للامتحانات برقم الجلوس (292550) عام 2018 /2019 (دور أول) تبين أنه يخص طالبًا آخر وهو الطالب/ فادي فرج سعد سعيد، وأن الطالب فادي أيمن منصور منصور لا يوجد له أي بيانات على قاعدة البيانات.

وتابعت الوزارة "بالتواصل مع إدارة شئون الطلبة والامتحانات بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية للسؤال عن الطالب/ فادي أيمن منصور منصور، تبين أن الطالب تقدم بطلب لسحب شهادة النجاح، كما تبين أن الطالب تقدم إلى الإدارة العامة للامتحانات "إدارة الشهادات" بطلب لتعديل اسمه من (فادي أيمن منصور منصور) إلى (فادي فرج سعد سعيد) ومرفق مع الطلب الأوراق التالية: (طلب مقدم لتعديل الاسم موقع من الطالب بنفسه- أصل الشهادة الكرتونية باسم الطالب/ فادي أيمن منصور منصور، إقرار من الطالب بفقد الاستمارة الدالة على نجاح الطالب، مذكرة فقد لأصل شهادة النجاح من مديرية أمن بني سويف، نموذج 24 أ بصورة تصحيح أو تثبيت أو ٱبطال قيد ورقي صادر من مكتب سجل مدني الواسطى، أصل شهادة ميلاد الرقم القومي)، والتي تم على أساسها تعديل اسم الطالب من (فادي أيمن منصور منصور حرز الله) إلى (الطالب/ فادي فرج سعد سعيد) على قاعدة البيانات.

ولفتت الوزارة إلى أنه في ضوء ما تقدم وبعد الرجوع إلى السجلات الرئيسية بلجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج) تبين أن الطالب/فادي أيمن منصور منصور حرزالله، والذي يحمل رقم جلوس (292550) الدور الأول للعام الدراسي 2018 /2019 من ضمن الطلاب الناجحين والحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالشعبة العلمية (علمي علوم) بمجموع (405.5)، وأنه لا توجد بيانات باسم الطالب (فادي فرج سعد سعيد) في سجلات لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج)، وأنه ثبت وجود شخص (محتال) قام بتغيير اسمه في السجلات الرسمية إلى نفس اسم الطالب الحقيقي، وتم تحويل الأمر إلى الشئون القانونية لإعمال شئونها.

أرسلت وزارة التعليم خطابًا إلى رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على مكتب التنسيق بتمكين الطالب/ فادي أيمن منصور منصور حرزالله من استكمال دراسته بالكلية وأداء الامتحانات مع تحويل الموضوع إلى الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة لإعمال شئونها.

بني سويف جلوس تعليم دراسة رقم الجلوس كرتون حسم

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