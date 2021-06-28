الحكم بإعدام المتهم بقتل شقيقين فى الشرابية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالإعدام للمتهم بقتل شقيقين بالشرابية بعد إحالته لفضيلة المفتي، لأخذ الرأى الشرعي في إعدامه، والحبس سنتين لآخر بالتحريض علي القتل.

وتسلمت المحكمة تقرير مستشفى الأمراض العقلية للمتهم، الذي كشف عن أنه بكامل قواه العقلية ولا يعاني من أي مرض نفسى، واستمعت خلال الجلسات الماضية لدفاع المتهم المحامي تيسير إبراهيم، والذي طالب باستدعاء شهود الإثبات والطبيب الشرعي.

كانت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار حسام حسين، وكيل النائب العام، قد أمرت بإحالة مسجل خطر متهم بقتل شقيقين بالشرابية، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

- اعترافات المتهم

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وأقر بقتل المجني عليهما وإصابة نجل أحدهما بسبب خلافات الجيرة، وقال المتهم: "قبل الواقعة بيوم أهل المجني عليهم ضربوا ابن شقيقي، وعندما ذهبنا لمعاتبتهم قاموا بالتعدي علينا فقررت (جر شكلهم) للتشاجر معهم مرة أخرى، ويوم الواقعة اشتريت "كزلك 36"، ثم جلست على المقهى من الساعة الـ9 حتى الساعة 11 مساءً في انتظار مرور أحد المجني عليهم من الشارع".

- تفاصيل الواقعة

واستطرد المتهم في اعترافاته: "عندما شاهدت المجني عليه الأول مستقلًا الموتوسيكل توجهت إليه، فمد إلى يده حتى يسلّم عليَّ فقمت بطعنه عدة طعنات متفرقة، فنزل من الموتوسيكل وحاول الهروب، لكنني تتبعته داخل فرن وقمت بتوجيه طعنات أخرى له، ثم توجهت للمنزل في انتظار حضور أهل المجني عليه لاستكمال المشاجرة".

وتابع المتهم "وعقب حضور المجني عليه الثاني ونجل الأول تجددت المشاجرة بيننا وقمت بالتعدي عليهم باستخدام الكزلك، ووجهت طعنة بالفخذ لنجل الأول وأنا أعلم أنها ستشل حركته، ثم طعنت الثاني بصدره ففارق الحياة، ثم توجهت لشقيقي بالمطرية لتلقي العلاج، فتم القبض علي.

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثتي المجني عليهما لبيان الأسباب والتصريح بدفن الجثتين عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة الشرابية بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود متوفيين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثتي "س. م. ش" ميكانيكي، وشقيقه "س. م" ميكانيكي، وكلاهما في العقد السادس من العمر، وتبين إصابتهما بجروح ذبحية في الرقبة، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة تجددت بين المجني عليهما والمتهم المسن بالمنطقة، بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن قيام المتهم بذبح الشقيقين أمام المارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.