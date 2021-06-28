رواد «تويتر» يتفاعلون مع شيرين: «لو مش حقيقي خدي إجراءات قانونية»

أزمة كبيرة اشتعلت بدءا من أمس الأحد، عقب تداول تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، يتحدث فيه عن أمور شخصية بين ابنه وزوجته، وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي إهانة كبيرة لشيرين وموقف مشين من أسرة حسام حبيب.



وفي أول رد لشيرين على المقطع الصوتي المسرب، قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: "الرد الصوتي على ما تم ويتم وسيتم تداوله في خلال دقائق شكرا ليكم".

وعقب التغريدة التي كتبتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، تفاعل الجمهور مع التغريدة على نطاق واسع، حيث قالت نجلاء علي: "شيرين اخرجي وقولي اللي حصل ده صح ولا غلط ولو غلط خدي حقك بأي طريقة من مروجين الإشاعات ومتسكتيش"، فيما قال أحمد علي: "في حال إذا كان الكلام ده مش صح يبقى حقك تاخدي كل الإجراءات اللازمة في أسرع وقت متسيبيش حقك".

فيما قال أنور أحمد: "لو الكلام طلع صح يا شيرين متسيبيش حقك واتطلقي وخدي حقوقك كاملة انتي نجمتنا الكبيرة ومساندتك واجب علينا"، فيما قالت مي الحديدي: "من فترة حاسين أن فيه حاجة مش مظبوطة بينك وبين حسام وانك في مشاكل انتي تستاهلي كل شيء حلو يا شيرين خليكي جامدة".



وقال أحمد نور: "شيرين هتطلع وتوضح الحقايق وبعدها هنقدر نحكم هي ممكن تاخد انهي إجراءات وده لأننا جمهورك وبنحبك"، فيما قال محمد عليوة: "احنا جنبك مهما حصل وفي ضهرك".

كانت إحدى المجلات العربية قد نشرت تسجيلات صوتيا لوالد الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين وهو يخطط للزواج من فتاة أخرى وزعم التسجيل أن حسام يخطط للاستيلاء على أموال زوجته شيرين عبد الوهاب، الأمر الذي أغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.