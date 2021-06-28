الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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بعد تحول عقوبة التحرش لجناية.. فتيات: «مصر بتتقدم.. اوعي تسكتي على حقك»

تحرش جنسي
تحرش جنسي

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب"، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

فرحة كبيرة سيطرت على فتيات مصر عقب تحويل التحرش من جنحة إلى جناية، حيث سيطرت على جميع الفتيات فرحة وسعادة كبيرة موجهين الشكر إلى النواب لموافقتهم على هذا القانون.

وقالت أسماء علي: "مصر بتتقدم خطوة بخطوة تجاه الحرية في ظل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد.. شكرا رئيس مصر على هذا المناخ الذي يحترم المرأة المصرية ويسعى لاتخاذ حقها".

 فيما قالت أمل أحمد: "اوعي في يوم تسكتي على التحرش سواء إلكتروني أو جسدي أو شفهي احنا دلوقتي عقوبة التحرش بقت جناية ولازم ناخد حقنا بالقانون".

فيما امتدحت أماني علاء تعديل قانون التحرش الجديد قائلة: "شكرا نوابنا المحترمين على الدعم الكبير للمرأة المصرية.. كلنا أمل في أن تأخذ المرأة المصرية حقها ممن يتحرشون بها".

وقالت نجلاء عزب: "احنا دلوقتي قدام دولة قانون ومش هنسيب حقنا لحد مهما إن كان خاصة أن الدولة ماشية بنهج دعم المرأة المصرية.. كل الشكر لمن مرر هذا القانون ووافق على تعديله".

وكانت صفحات دعم المرأة المصرية، قد أعربت عن فرحتها الشديدة عقب تعديل قانون التحرش وهو المطلب الذي لطالما نادت به كل الفتيات المصريات في خطوة تهدف إلى حمايتها مما تتعرض له في الشوارع.

الرئيس اجتماع مستقبل وطن قانون مصر

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وائل لطفي

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