الإثنين 28 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وسط قلق بشأن حظر على المسافرين البريطانيين

أسهم أوروبا تغلق منخفضة وشركات الطيران تهبط

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية منخفضة، اليوم الإثنين: وجاءت أسهم شركات السفر في مقدمة الخاسرين بفعل مخاوف من حظر على السياح البريطانيين، في حين ألحقت قفزة في الإصابات بكوفيد- 19 في آسيا ضررًا بأسعار النفط الخام، ودفعت أسهم الطاقة للهبوط بأكثر من اثنين في المئة.
 

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضًا 0.6 بالمئة. 

 

وهبط مؤشر أسهم شركات السفر والترفيه 4.4 بالمئة إلى أدنى مستوى في شهر.
 

وقالت صحيفة تايمز: إن ألمانيا تدرس فرض حظر على المسافرين البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على تطعيمات، بسبب سلالة دلتا لفيروس كورونا الواسعة الانتشار والشديدة العدوى.
 

وأعلنت هونج كونج أيضًا حظرًا على كل رحلات الطيران للمسافرين من المملكة المتحدة بدءًا من هذا الأسبوع، بسبب مخاوف مماثلة.
 

ومن بين أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا، أغلق المؤشر داكس الألماني منخفضًا 0.3 بالمئة، في حين هبط المؤشر فايننشال تايمز للأسهم البريطانية 0.9 بالمئة.
 

وتراجعت أسهم شركات الطاقة 2.3 بالمئة مع هبوط أسعار النفط بفعل قفزة في الإصابات بسلالة دلتا في آسيا، تهدد بإلحاق ضرر بالطلب على الخام.
 

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 0.4 بالمئة، وجاءت بين قلة من الرابحين في جلسة اليوم إذا دفعت المخاوف بشأن دلتا المستثمرين إلى الإقبال على القطاعات المقاومة للجائحة.
 

وجاءت نوكيا في مقدمة الرابحين على المؤشر ستوكس 600 بقفزة بلغت 5.8 في المئة، بعد أن رفع جولدمان ساكس تقييمه لسهم الشركة بفضل الفرص المحتملة في سوق المعدات اللاسلكية.
 

وستكون الأنظار مركزة هذا الأسبوع على قراءات التضخم لشهر يونيو وأيضًا بيانات نشاط الشركات من أرجاء منطقة اليورو.

مؤشر الاوروبية التكنولوجيا هونج كونج رحلات الأسهم الأوروبية رحلات الطيران منطقة اليورو

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وائل لطفي

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