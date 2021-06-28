إصابة مدير مباحث قنا أثناء مطاردة عناصر إجرامية بمنطقة المساكن

أصيب اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، بكسور أثناء مطاردته لعناصر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة المساكن بمدينة قنا.

وكان عنصر إجرامي لقي مصرعه وأصيب آخر، وضبط متهمين اثنين آخرين، اليوم الاثنين، في حملة أمنية استهدفت الخارجين عن القانون أثناء هروبهم بمنطقة المساكن، التابعة لبندر قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا إخطارًا من قسم قنا، بمقتل شمندي.ر، وإصابة عصام حشمت، وضبط اثنين آخرين من أخطر العناصر الإجرامية والهاربين من قضايا قتل ونصب وسرقات بالإكراه بمركز نقادة، وبحوزتهم 3 بنادق آلية وطبنجة ومواد مخدرة.

جاء ذلك خلال حملة من قسم قنا برئاسة اللواء محمد ياسر، مدير مباحث قنا، والذي أصيب بكسور أثناء مطاردته المتهمين، والرائد محمد إيهاب رئيس مباحث البندر، والرائد بسام حمزة معاون اول مباحث قنا، بمداهمة مخبأ عناصر إجرامية خلال حملة أمنية بمنطقة المساكن التابعة لدائرة البندر.

وكان لقي عنصر إجرامي مصرعه وإصابة آخر، وضبط متهمين اثنين آخرين، اليوم الاثنين، في حملة أمنية استهدفت الخارجين عن القانون أثناء هروبهم بمنطقة المساكن، التابعة لبندر قنا.

فيما طوقت أجهزة الأمن بقنا المنطقة وذلك من أجل القاء القبض على أي متهمين آخرين.