الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رسميًا.. حل أزمة طالب «طب قصر العينى» والسماح له بدخول الامتحانات

طالب كلية طب قصر
طالب كلية طب قصر العيني فادي أيمن

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حل أزمة طالب كلية طب قصر العيني فادي أيمن منصور، بعدما تم التواصل بشكل شخصي ومباشر في حل الأزمة والتواصل مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتأكد من بيانات نجاح الطالب في الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح الطالب بدخول الامتحانات، وتعويض الامتحان الذي لم يدخله عقب انتهاء الطالب من باقي المواد المقررة عليه من امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وقال الدكتور الخشت، إنه تلقي العديد من الرسائل حول شكوي الطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصا على مستقبل الطالب تمت مخاطبة الإدارة القانونية بالجامعة لاستبيان الأمر، والتي أفادت أنه يتم خلال كل فترة عملية التأكد من بيانات الطلاب وصحة شهاداتهم حرصًا على العدالة بين الطلاب.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، استكمال الطالب فادي أيمن منصور المقيد بالفرقة الثانية بكلية طب قصر العيني، امتحانات الفصل الدراسي الثاني وعدم وقف قيده بعد ورود خطاب ثاني إلى جامعة القاهرة من الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تبين فيه حقيقة موقف الطالب.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن الجامعة حريصة على مستقبل طلابها وتدافع عن حقوقهم، كما أنها حريصة أيضًا على العدالة والشفافية وعدم حصول طالب على حق ليس من حقوقه، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في بحث كافة الشكاوي والتواصل لحلها في إطار رؤية الدولة المصرية في التعامل بجدية مع مشكلات المواطنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

أول رد من شيرين عبدالوهاب على أزمة «التسجيل المسرب لوالد حسام حبيب»

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

القصة الكاملة لأزمة شيرين وحقيقة التسجيل الصوتى لوالد حسام حبيب

رسميًا.. حل أزمة طالب «طب قصر العينى» والسماح له بدخول الامتحانات

ارتفاع في أسعار السجائر خلال يوليو.. والزيادة تصل لـ5 جنيهات

رسمياً.. 2400 جنيه الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي