رسميًا.. حل أزمة طالب «طب قصر العينى» والسماح له بدخول الامتحانات

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حل أزمة طالب كلية طب قصر العيني فادي أيمن منصور، بعدما تم التواصل بشكل شخصي ومباشر في حل الأزمة والتواصل مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتأكد من بيانات نجاح الطالب في الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح الطالب بدخول الامتحانات، وتعويض الامتحان الذي لم يدخله عقب انتهاء الطالب من باقي المواد المقررة عليه من امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وقال الدكتور الخشت، إنه تلقي العديد من الرسائل حول شكوي الطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصا على مستقبل الطالب تمت مخاطبة الإدارة القانونية بالجامعة لاستبيان الأمر، والتي أفادت أنه يتم خلال كل فترة عملية التأكد من بيانات الطلاب وصحة شهاداتهم حرصًا على العدالة بين الطلاب.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، استكمال الطالب فادي أيمن منصور المقيد بالفرقة الثانية بكلية طب قصر العيني، امتحانات الفصل الدراسي الثاني وعدم وقف قيده بعد ورود خطاب ثاني إلى جامعة القاهرة من الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تبين فيه حقيقة موقف الطالب.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن الجامعة حريصة على مستقبل طلابها وتدافع عن حقوقهم، كما أنها حريصة أيضًا على العدالة والشفافية وعدم حصول طالب على حق ليس من حقوقه، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في بحث كافة الشكاوي والتواصل لحلها في إطار رؤية الدولة المصرية في التعامل بجدية مع مشكلات المواطنين.