الإثنين 28 يونيو 2021
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عالم

الإرياني يحمل الحوثي مسئولية وقف الرواتب بسبب الأموال المنهوبة

وزير الإعلام اليمني
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية قامت بالاستيلاء على مليارات الأموال من إيرادات الدولة اليمنية خلال عام 2020، الأمر الذي أدى إلى توقف صرف رواتب الموظفين اليمنيين، وما خلفته من معاناة لمئات الآلاف من الأسر اليمنية التي فقدت مصدر دخلها الوحيد.

وقال الإرياني، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "تشير التقديرات إلى استيلاء ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال العام 2020 على 600 مليار ريال من إيرادات الزكاة، و600 مليار ريال من الجمارك، و3 تريليونات (300 مليار) من الضرائب، و600 مليار ريال من قطاع الاتصالات، و300 مليار ريال من أموال الأوقاف في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

وأضاف: "التقديرات تشير إلى مئات المليارات من الأموال المنهوبة من ميليشيا الحوثي خلال ذات العام، من تجارة المشتقات النفطية في السوق السوداء، والمتاجرة بالغاز والكهرباء الخاصة، والمضاربة بالعملة الأجنبية، ونهب القطاع الخاص والمواطنين تحت مسمى المجهود الحربي، وغيرها من الجبايات غير القانونية".

وتابع الإرياني: "الأموال المنهوبة منذ بدء الانقلاب كانت كافية لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بانتظام طيلة السنوات الست الماضية، لولا أن قيادات الميليشيا قامت بنهبها وتوجيهها لحساباتها الخاصة، وتمويل عمليات قتل اليمنيين، ومحاولة الإضرار بدول الجوار تنفيذًا لأجندة النظام الإيراني".

وفي ختام تصريحاته، حمَّل وزير الإعلام اليمني، ميليشيا الحوثي الإرهابية مسئولية وقف رواتب الموظفيين باليمن، وصرح قائلًا: "تتحمل ميليشيا الحوثي كامل المسئولية عن توقف صرف رواتب الموظفين، وما خلفته من معاناة لمئات الآلاف من الأسر التي فقدت مصدر دخلها الوحيد، واستمرار عرقلة المعالجات المطروحة لمعالجة أوضاعهم وانتظام صرف الرواتب وفق كشوفات 2014، مقابل توريد إيرادات ميناء الحديدة للبنك المركزي".

الارياني ميليشيا الحوثي اليمني الأموال المنهوبة مليارات رواتب

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