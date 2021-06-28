«الداخلية» تطلق المرحلة 18 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع

بنسبة تخفيض 40%

أطلقت وزارة الداخلية، الاثنين، المرحلة الثامنة عشر من مبادرة "كلنا واحد" ولمدة 20، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير مستلزمات ومتطلبات المواطنين من السلع والمستلزمات بأسعار مخفضة تصل إلى 40% تيسيرا على المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو وقرب حلول عيد الأضحى، واستمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى.

وتم التنسيق مع 19 من السلاسل التجارية الكبرى "خير زمان – هايبر وان – سبينيس - كارفور – أولاد رجب – عبدالله العثيم – الفرجاني – هايبر الشرق – خير بلدنا – اكسيبشن – الراية – المحلاوى - هايبر الشرقية – هايبر بلس وعيد لبيب – مول القاهرة - كازيون – أوسكار – العابد- أسواق فتح الله"، بإجمالي 755 فرعا على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة.

وتتوفر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40%، ذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وأعلنت الداخلية، أنه تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات التجارية الكبرى والموردين، وإنشاء 7 شوادر بالميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة والقليوبية بجوار بعض فروعهم لعرض وبيع الأضاحي الحية بكافة أنواعها، بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تصل إلى 10%.

◘ عناوين فروع السلاسل التجارية المشاركة بمبادرة كلنا واحد المرحلة الثامنة عشر بمختلف المحافظات:

https://www.moi.gov.eg/News/PhotoGallar