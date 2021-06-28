الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخصين في حادث تصادم بمطروح

اسعاف
اسعاف

قال محمد الطليمي مشرف غرفة الطوارئ في صحة مطروح، أن الغرفة تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة في مدينة الضبعة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف ونقلهم إلى المستشفى. 

وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أن استقبلت مستشفى الضبعة المركزي أحمد عبدربه شعلان ابوشفه ويبلغ من العمر 22 عاما يقيم في منطقة سوانى جابر بالضبعة جثه هامدة، وبكر هنداوى سليم ويبلغ من العمر  27 عاما ويقيم في قرية سيدي شبيب بالضبعة  جثه هامدة، مؤكدا أنه تم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة. 

حادث تصادم مصرع شخصان مدينة الضبعة غرفه الطوارئ بصحة مطروح مستشفي الضبعة المركزي

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