مصرع شخصين في حادث تصادم بمطروح

قال محمد الطليمي مشرف غرفة الطوارئ في صحة مطروح، أن الغرفة تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة في مدينة الضبعة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف ونقلهم إلى المستشفى.

وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أن استقبلت مستشفى الضبعة المركزي أحمد عبدربه شعلان ابوشفه ويبلغ من العمر 22 عاما يقيم في منطقة سوانى جابر بالضبعة جثه هامدة، وبكر هنداوى سليم ويبلغ من العمر 27 عاما ويقيم في قرية سيدي شبيب بالضبعة جثه هامدة، مؤكدا أنه تم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.