«العربية للسياحة» تشارك في اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربي

أعلن الدكتور وليد على الحناوي، المتحدث الاعلامى للمنظمة العربية للسياحة مشاركتها في اجتماع الدورة الـ51 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بوفد برئاسة د. بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبمشاركة رؤساء ومديري المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية النوعية ومؤسسات التمويل العربية وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العالمين الجديدة بجمهورية مصر العربية وكذلك عبر الاتصال المرئي.

وصرح آل فهيد، منذ بداية جائحة كورونا كوفيد 19 تم التنسيق المشترك بين كافة المنظمات والاتحادات في إطار جامعة الدول العربية وبتوجيه من معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وبمتابعة من الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير. كمال حسن علي لتطوير العمل العربي المشترك ومواجهة جائحة كورونا كلا فى مجاله لتجاوز الازمة فى كافة القطاعات حيث عقدت منظمات العمل العربي المشترك وبالتعاون مع الجامعة العربية العديد من ورش العمل والملتقيات والندوات والمؤتمرات والتى نتج عنها توصيات لكافة القطاعات حول آلية مواجهة الازمة وتجاوزها ، وواصل آل فهيد بأن جدول الأعمال سيناقش تقرير متابعة تنفيذ قرارات الدورة 50 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والتي عقدت فى يناير 2021م بالاضافة للاتجاهات الحديثة في الذكاء الاصطناعي ومستقبلها في المنطقة العربية ومناقشة تقارير اللجان المشكلة لدراسة فكرة إنشاء مرصد عربي لمجابهة الأزمات والكوارث والطوارئ مشيراً بأن المنظمة العربية للسياحة بادرت منذ جائحة كورونا بإنشاء فريق لإدارة الأزمات ضم وزراء السياحة العرب وجامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لضمان الإستثمار و إئتمان الصادرات ورؤساء منظمات العمل العربي المشترك العاملة في قطاع السياحة والسفر بالإضافة لنخبة من الخبراء في هذا المجال بهدف تقديم كافة سبل الدعم والتقارير والاحصاءات الانية للقطاع السياحى العربي.

كما سيناقش الاجتماع تقرير فريق الخبراء العرب من المختصين في المجالات الأمنية والقانونية والفنية وسائر المجالات المعنية لمواجهة الجرائم الالكترونية حيث قدمت المنظمة بعض الرؤى في اجتماعات الفريق من خلال خبراؤها المتخصصين في الأمن السياحي حيث تم تقديم ورقة عمل حول الجرائم الإلكترونية وأثرها على السائح العربي وماهيتها وطرق مكافحتها" وأحد الحلول التي طرحتها المنظمة سابقًا لتنمية السياحة العربية البينية (بطاقة السائح العربي) ،

وسيناقش الاجتماع تقرير اللجنة المشكلة لوضع إطار عربي موحد لمواجهة جرائم القرصنة الإلكترونية وحماية الشبكات لمؤسسات العمل العربي المشترك .

أوضح آل فهيد بأن هذه الدورة كسابقاتها من الدورات تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجامعة العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك لزيادة فاعلية منظماتها واتحاداتها لتلافي الازدواجية في العمل بهدف وضع رؤية استراتيجية لتطوير العمل العربي المشترك في القطاعات التي تنطوي تحت اختصاص كل منظمة