الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد إعلان نتيجة امتحانات الجامعات 2021 في مصر

امتحانات الجامعات
امتحانات الجامعات

 موعد إعلان نتيجة امتحانات الجامعات 2021 .. انتهت عدد من الجامعات المصرية من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث ازدادت عملية بحث الطلاب عن موعد ظهور نتيجه الفصل الدراسي الثاني.

موعد إعلان نتيجة امتحانات الجامعات 2021 

 

موعد إعلان نتيجة امتحانات الجامعات 2021 جامعة القاهرة 
 

حيث أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، مشيرًا إلى استكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية بكلية الآثار (البرامج العامة والخاصة العربية والإنجليزية الساعات المعتمدة واللائحة القديمة) حيث كانت الامتحانات بنظام البابل شيت وتم تصحيحها في نفس يوم الامتحان ومراجعتها واعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكتروني للكلية.

واضاف انه تم وضع خطة شاملة لكل الكليات والمعاهد قبل بدء الامتحانات تشتمل على معالم إستراتيجية لادارة الامتحانات، وتشكيل لجنة عليا للمتابعة والتدخل الفوري ومتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب، مشيراً إلى أن  عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.


 

موعد إعلان نتيجة امتحانات الجامعات 2021 جامعة حلوان

فيما أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني تظهر عقب إنتهاء الامتحانات في الجامعة وأنه جاري تصحيح المواد التي تم امتحانها بالغعل، مشيرا إلى أن الامتحانات تشهد هدوءًا واستقرارًا في جميع الكليات وأنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة.

 وزير التعليم العالي يوجه بإعلان النتائج شهر يوليو

وكان قد وجه الدكتور خالد عبد الغفاروزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الاخير باستمرار الجامعات والمعاهد في الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية حتى انتهاء الامتحانات، وضرورة التزام كافة الجامعات والمعاهد بإعلان النتائج للطلاب خلال شهر يوليو.

 

قد يهمك أيضا:

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 للمعلمين وموظفي الدولة

الآن.. درجات وتوقعات تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 – 2022

جامعة القاهرة الجامعات مستوى مشكلات محمد جامعة حلوان اللجنة العليا كلية عدد عملي محمد عثمان الخشت محمد عثمان خالد عبد الغفار موعد إعلان نتيجة امتحانات الجامعات امتحانات الجامعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

أول رد من شيرين عبدالوهاب على أزمة «التسجيل المسرب لوالد حسام حبيب»

القصة الكاملة لأزمة شيرين وحقيقة التسجيل الصوتى لوالد حسام حبيب

ارتفاع في أسعار السجائر خلال يوليو.. والزيادة تصل لـ5 جنيهات

رسمياً.. 2400 جنيه الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

ملوك الصالات.. الزمالك يهزم الاتحاد ويتوج بطلًا لدورى السلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حول زواج الفلسطينيين من عرب 48.. هل يهدد "قانون المواطنة" الحكومة؟ الإسرائيلية؟

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر