موعد إعلان نتيجة امتحانات الجامعات 2021 في مصر

موعد إعلان نتيجة امتحانات الجامعات 2021 .. انتهت عدد من الجامعات المصرية من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث ازدادت عملية بحث الطلاب عن موعد ظهور نتيجه الفصل الدراسي الثاني.

موعد إعلان نتيجة امتحانات الجامعات 2021

موعد إعلان نتيجة امتحانات الجامعات 2021 جامعة القاهرة



حيث أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، مشيرًا إلى استكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية بكلية الآثار (البرامج العامة والخاصة العربية والإنجليزية الساعات المعتمدة واللائحة القديمة) حيث كانت الامتحانات بنظام البابل شيت وتم تصحيحها في نفس يوم الامتحان ومراجعتها واعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكتروني للكلية.

واضاف انه تم وضع خطة شاملة لكل الكليات والمعاهد قبل بدء الامتحانات تشتمل على معالم إستراتيجية لادارة الامتحانات، وتشكيل لجنة عليا للمتابعة والتدخل الفوري ومتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب، مشيراً إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.





موعد إعلان نتيجة امتحانات الجامعات 2021 جامعة حلوان

فيما أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني تظهر عقب إنتهاء الامتحانات في الجامعة وأنه جاري تصحيح المواد التي تم امتحانها بالغعل، مشيرا إلى أن الامتحانات تشهد هدوءًا واستقرارًا في جميع الكليات وأنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة.

وزير التعليم العالي يوجه بإعلان النتائج شهر يوليو

وكان قد وجه الدكتور خالد عبد الغفاروزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الاخير باستمرار الجامعات والمعاهد في الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية حتى انتهاء الامتحانات، وضرورة التزام كافة الجامعات والمعاهد بإعلان النتائج للطلاب خلال شهر يوليو.

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